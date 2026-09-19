Şikayetleriyle Sosyal Medyayı Sallayan Ezgi Yen Bu Kez Röportajıyla Gündemde

Sosyal medya platformu X üzerinden yaşadığı mağduriyetleri ve markalarla yaşadığı sorunları paylaşarak dikkat çeken Ezgi Yen, ilk kez konuştu. Sosyal medyada 'şikayet eden kız' olarak tanınmaya başlayan Yen, markaların kamuoyu baskısı nedeniyle dijital bildirimlere daha hızlı yanıt verdiğini söyledi.

Finans sektöründe çalışan 28 yaşındaki Yen, sokakta da artık doğrudan 'şikayet eden kız' olarak tanındığını belirtti. Yaklaşık dört yıldır sosyal medya platformlarını yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için aktif bir denetim mekanizması gibi kullandığını ifade etti.Kaynak - gzt