Şikayetleriyle Sosyal Medyayı Sallayan Ezgi Yen Bu Kez Röportajıyla Gündemde
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Sosyal medya platformu X üzerinden yaşadığı mağduriyetleri ve markalarla yaşadığı sorunları paylaşarak dikkat çeken Ezgi Yen, ilk kez konuştu. Sosyal medyada 'şikayet eden kız' olarak tanınmaya başlayan Yen, markaların kamuoyu baskısı nedeniyle dijital bildirimlere daha hızlı yanıt verdiğini söyledi.
Finans sektöründe çalışan 28 yaşındaki Yen, sokakta da artık doğrudan 'şikayet eden kız' olarak tanındığını belirtti. Yaklaşık dört yıldır sosyal medya platformlarını yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için aktif bir denetim mekanizması gibi kullandığını ifade etti.Kaynak - gzt
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CİMER başvurularında %100 olumlu dönüş almış.
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Ezgi Yen, hak arama konusunda farkındalık yarattığını düşünüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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