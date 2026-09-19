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Şikayetleriyle Sosyal Medyayı Sallayan Ezgi Yen Bu Kez Röportajıyla Gündemde

Şikayetleriyle Sosyal Medyayı Sallayan Ezgi Yen Bu Kez Röportajıyla Gündemde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 17:57
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Sosyal medya platformu X üzerinden yaşadığı mağduriyetleri ve markalarla yaşadığı sorunları paylaşarak dikkat çeken Ezgi Yen, ilk kez konuştu. Sosyal medyada 'şikayet eden kız' olarak tanınmaya başlayan Yen, markaların kamuoyu baskısı nedeniyle dijital bildirimlere daha hızlı yanıt verdiğini söyledi.

Finans sektöründe çalışan 28 yaşındaki Yen, sokakta da artık doğrudan 'şikayet eden kız' olarak tanındığını belirtti. Yaklaşık dört yıldır sosyal medya platformlarını yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için aktif bir denetim mekanizması gibi kullandığını ifade etti.Kaynak - gzt

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CİMER başvurularında %100 olumlu dönüş almış.

CİMER başvurularında %100 olumlu dönüş almış.

Markaların kamuoyu baskısıyla dijital bildirimlere daha hızlı dönüş yaptığını dile getiren Yen, yaşanan sorunlarda yalnızca özür dilenmesini yeterli bulmadığını söyledi.

Yen, ortaya çıkan somut mağduriyetin eksiksiz şekilde giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi mercilere yaptığı başvurular hakkında da konuşan Yen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gerçekleştirdiği tüm şikayet süreçlerinden olumlu sonuç aldığını belirtti.

Ezgi Yen, hak arama konusunda farkındalık yarattığını düşünüyor.

Ezgi Yen, hak arama konusunda farkındalık yarattığını düşünüyor.

Şimdiye kadar hakkını alamadığı herhangi bir durumla karşılaşmadığını aktaran Yen, sosyal medya paylaşımlarının ardından tüketicilerde hak arama konusunda daha fazla farkındalık oluştuğunu gözlemlediğini söyledi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da belirten Yen, takımının son dönemdeki performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Yen, taraftar olarak kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti.

"Üç beş kuruş demeyin."

"Üç beş kuruş demeyin."

Hakkını aramaktan çekinen vatandaşlara çağrıda bulunan Ezgi Yen, şu ifadeleri kullandı:

'Üç beş kuruş demeyin, hakkınızı arayın. Sonuçta hepimiz çalışan, emek veren insanlarız. Hakkınızı kimseye yedirmeyin, kendi kul hakkınıza girmeyin. Sesini duyurmakta zorlanan ve kendine güvenemeyenler benimle iletişime geçerse elimden geldiğince destek olmaya çalışırım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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