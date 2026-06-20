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Sergen Yalçın’ın Montella İçin Söylediği Sözler Mağlubiyet Sonrası Yeniden Gündem Oldu

etiket Sergen Yalçın’ın Montella İçin Söylediği Sözler Mağlubiyet Sonrası Yeniden Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 10:12

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A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik eleştiriler yeniden yükseldi. Mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın’ın geçmişte Montella için söylediği sözler sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı.

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Türkiye Paraguay’a nasıl mağlup oldu?

Türkiye Paraguay’a nasıl mağlup oldu?

A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın henüz 64. saniyesinde Matias Galarza’nın attığı golle geriye düşen Türkiye, maçın kalan bölümünde skoru çevirmek için baskı kurdu.

Paraguay’ın ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen aradığı golü bulamayan A Milli Takım, sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İlk maçta Avustralya’ya 2-0 kaybeden Türkiye, Paraguay mağlubiyetiyle grupta puansız kaldı ve üçüncü maç öncesi turnuvaya veda etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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