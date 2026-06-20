Sergen Yalçın’ın Montella İçin Söylediği Sözler Mağlubiyet Sonrası Yeniden Gündem Oldu

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A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik eleştiriler yeniden yükseldi. Mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın’ın geçmişte Montella için söylediği sözler sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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