Sergen Yalçın’ın Montella İçin Söylediği Sözler Mağlubiyet Sonrası Yeniden Gündem Oldu

A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın henüz 64. saniyesinde Matias Galarza’nın attığı golle geriye düşen Türkiye, maçın kalan bölümünde skoru çevirmek için baskı kurdu.

Paraguay’ın ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen aradığı golü bulamayan A Milli Takım, sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İlk maçta Avustralya’ya 2-0 kaybeden Türkiye, Paraguay mağlubiyetiyle grupta puansız kaldı ve üçüncü maç öncesi turnuvaya veda etti.