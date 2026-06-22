Bir Haftada Daha Mutlu Bir İnsan Olmanın Sırrı: Yapacaklarınız Çok Basit!

Bazı insanların yaşamdan daha çok keyif aldığını, daha mutlu olduklarını düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bu kadar mutlu olmak size zor gibi görünebilir. Fakat araştırmalar gösteriyor ki aslında mutluluk, zor bir hedef değil. Herkesin kendince geliştirdiği, mutlu olmalarını sağlayan yöntemleri var. Araştırmaların da doğru olduğunu kanıtladığı bu yöntemleri uygulamak son derece basit.

BBC, California Üniversitesi'nin 'Greater Good in Action' isimli sitede yayınladığı mutluluk rehberinden bir seçki hazırladı ve bir haftada daha mutlu olmanızı sağlayacak adımları yazdı.

Bakalım bir haftada mutlu olmak için neler yapmanız gerekiyor?

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