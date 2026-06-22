Bir Haftada Daha Mutlu Bir İnsan Olmanın Sırrı: Yapacaklarınız Çok Basit!
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Bazı insanların yaşamdan daha çok keyif aldığını, daha mutlu olduklarını düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bu kadar mutlu olmak size zor gibi görünebilir. Fakat araştırmalar gösteriyor ki aslında mutluluk, zor bir hedef değil. Herkesin kendince geliştirdiği, mutlu olmalarını sağlayan yöntemleri var. Araştırmaların da doğru olduğunu kanıtladığı bu yöntemleri uygulamak son derece basit.
BBC, California Üniversitesi'nin 'Greater Good in Action' isimli sitede yayınladığı mutluluk rehberinden bir seçki hazırladı ve bir haftada daha mutlu olmanızı sağlayacak adımları yazdı.
Bakalım bir haftada mutlu olmak için neler yapmanız gerekiyor?
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Pazartesi: Günlük
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Salı: İyilik
Çarşamba: Şükür
Perşembe: Amaç
Cuma: Doğa
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Cumartesi: Uzak durma
Pazar: Olumlu duygular
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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