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Bir Haftada Daha Mutlu Bir İnsan Olmanın Sırrı: Yapacaklarınız Çok Basit!

Bir Haftada Daha Mutlu Bir İnsan Olmanın Sırrı: Yapacaklarınız Çok Basit!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 13:29
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Bazı insanların yaşamdan daha çok keyif aldığını, daha mutlu olduklarını düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bu kadar mutlu olmak size zor gibi görünebilir. Fakat araştırmalar gösteriyor ki aslında mutluluk, zor bir hedef değil. Herkesin kendince geliştirdiği, mutlu olmalarını sağlayan yöntemleri var. Araştırmaların da doğru olduğunu kanıtladığı bu yöntemleri uygulamak son derece basit. 

BBC, California Üniversitesi'nin 'Greater Good in Action' isimli sitede yayınladığı mutluluk rehberinden bir seçki hazırladı ve bir haftada daha mutlu olmanızı sağlayacak adımları yazdı. 

Bakalım bir haftada mutlu olmak için neler yapmanız gerekiyor? 

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Pazartesi: Günlük

Pazartesi: Günlük

BBC, California Üniversitesi'nin yayınından bir seçki hazırladı. Haftanın her gününe de farklı bir alışkanlık atfedildi. Pazartesinin önerisi de günlük tutmak oldu. 

Bilim insanları, günlüğünüze günde 15 dakika ayırmanın depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabileceğini, bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve çalışma performansınızı iyileştirebileceğini ortaya çıkardı. 

Günlük tutmak, duygularınızı kelimelere dökerek duygularınızı daha iyi anlamanızı, kendinizi yatıştırmanızı ve hayatınıza farklı bir perspektiften bakmanızı sağlıyor. Günlük tutarak haklı ve haksız olduğunuz noktaları görebilir, kendinize daha şefkatli yaklaşmaya başlayabilir ve daha planlı bir insan olabilirsiniz.

Salı: İyilik

Salı: İyilik

Herhangi bir insana, herhangi bir konuda iyilik yapmak aslında sadece o insana değil, size de iyi gelecek.

Nasıl mı?

Bilim insanları, uyguladıkları bir deneyde saf iyilik amacı taşıyarak yapılan hareketlerin insanların yaşamlarından aldığı memnuniyeti artırdığını ortaya koydu. Cömert insanların daha mutlu ve sağlıklı olduğu görüldü. Cömertlik deyince, aklınıza yalnızca maddi iyilikler gelmesin. Bir komşunuzun alışveriş poşetlerini taşımak, bir çocuğun kaçan topunu yakalamak gibi küçük hareketler de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Tabii bu hareketlerin farkında olmanız gerekiyor.

Çarşamba: Şükür

Çarşamba: Şükür

Sevdiğiniz insanların hayatınızda olmadıklarını bir düşünün. Ne kadar acı verici değil mi?

2008 tarihli bir makale, bu tür bir 'zihinsel çıkarma' egzersizi uygulayan kişilerin sonrasında ruh hallerinde bir iyileşme yaşadığını ortaya koydu. Yani sevdiğiniz bir insana sinir olsanız bile, o kişinin hayatınızda olmadığını bir an düşündükten sonra, şu anki halinize şükretmeye başlıyorsunuz. Bu durumu her durumda uygulayabilirsiniz. Örneğin, sabahları erken kalkmakta zorlandığınız işinizin olmadığını düşününce, bir işiniz olduğunu düşünerek mutlu olabilirsiniz. 

Çok sayıda araştırma, düzenli olarak şükretmenin ve minnettarlık duygusu yaşamanın hayat memnuniyetini artırdığını gösteriyor.

Perşembe: Amaç

Perşembe: Amaç

Psikologlar, hayatımızda her zaman bir 'amaç' olması gerektiğini söylüyor. 'Benim zaten bir amacım var, haftasonuna ulaşmak' diye düşünmeyin! :)

Araştırmalar, hayatına bir anlam ve amaç atfeden kişilerin, kısa vadeli sarsıntılara karşı zihinsel dayanıklılık gösterme eğilimde olduğunu gösteriyor. Örneğin eski fotoğraflarınıza bakarak aileniz, arkadaşlarınız veya bir kariyer başarısı gibi hayatınızı anlamlı kılan şeyleri hatırlamanın bir yolu olabilir.

Cuma: Doğa

Cuma: Doğa

Doğa, hayranlık duyabileceğimiz en güzel şeylerden biri. Bilim insanları 'bir şeylere hayranlık duymanın' insanlar üzerinde pozitif etki yarattığını belirtiyor. İster geceleri gökyüzüne bakın, ister orman içinde bir yürüyüş yapın ister hayvanları sevin...  Kendinizden çok daha farklı bir şeye hayranlık duymak zihni genişletiyor. Bilim insanları bunun insanları daha mutlu, daha fedakar, daha az sabırsız ve daha az kaygılı yaptığını söylüyor.

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Cumartesi: Uzak durma

Cumartesi: Uzak durma

Normalde keyif aldığınız şeylerden artık keyif almıyor gibi hissedebilirsiniz. Örneğin içtiğiniz kahveden, izlediğiniz diziden hatta belki de sevgiliniz veya eşinizle geçirdiğiniz vakitten. O halde 'hedonik koşu bandı' olarak adlandırılan bir süreci yaşıyor olabilirsiniz.

Bu ne demek?

İnsan, bir süre sonra her şeye alışır. Mutsuzluğa da, mutluluğa da. Eğer bu durumdan çıkmak istiyorsanız bir süre o şeyden uzak kalmayı deneyin. Örneğin bir hafta boyunca kahve içmeyin. Tekrar kahve içtiğinizde onu ne kadar özlediğinizi fark edeceksiniz. Hatta bu süreç sizi başka eğlence kaynakları aramaya teşvik edebilir ve bu arayış da başlı başına yeni bir keyif kaynağı haline gelebilir.

Pazar: Olumlu duygular

Pazar: Olumlu duygular

Bir İtalyan atasözü şöyle der: 'La lingua batte dove il dente duole'. Yani 'Dil, dişin ağrıdığı yeri arar.'

Bu söz, zihnimizin geçmişte yaşadığımız acılara odaklanma eğilimini mükemmel bir şekilde açıklıyor. Psikologlar da özellikle suçluluk duygusunun ters tepebileceğini ortaya koyuyor. Yani geçmişteki olumsuz duygularınıza odaklanıp gelecekteki hatta şu andaki olumlu duyguları yaşamayı ihmal ediyoruz. Bunun yerine, olumlu duygulara odaklanmayı deneyin.

BONUS: Haftayı tamamladık. Geldik bir pazartesi gününe daha. Peki bugün ne yapalım?

Güne kahvenizi içmeden başlayın. İşe/okula giderken bir insana yardım edin. Yolda geçmişi düşünmek yerine geleceği, şu anı düşünün. Sorumluluklardan şikayet etmek yerine olumlu şeylere odaklanın. Bu noktaya nasıl geldiğinizi hatırlayın. Akşam eve dönerken doğanın ne kadar güzel olduğunu fark edin. Gün sonunda tüm minnettar olduklarınızı günlüğünüze yazın.

İşte mutlu olmak bu kadar basit!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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