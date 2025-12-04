onedio
Google'da En Çok Aranan Tarifin "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" Olması Goygoycuların Dilinde

Google'da En Çok Aranan Tarifin "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" Olması Goygoycuların Dilinde

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 17:02

Dünyanın en sık kullanılan arama motoru Google, 2025 yılında hem globalde hem de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. Google'ın 2025 özetine göre ülkemizde en çok aranan isimler, diziler, filmler, yemek tarifleri belli oldu. Tahmin edeceğiniz üzere bu senenin viral tarifi spoonful, en çok aranan tarifler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Peki ikinci sırada ne var dersiniz? 

Google'da en çok aranan ikinci tarif '100 kişilik mercimek çorbası tarifi' oldu!

"100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" araması bu sene nedense en çok arananlar arasına girdi.

"100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" araması bu sene nedense en çok arananlar arasına girdi.

Google'ın açıkladığı 2025 verileri arasında dikkatimizi çeken pek çok detay oldu. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Türkiye'de en çok aranan ikinci tarifin, 100 kişilik mercimek çorbası tarifi olması. 

Bu detayın fark edilmesiyle goygoyculardan yorumlar da eksik olmadı tabii.

Sizce bu tarifi kim aradı? :)

Sizce bu tarifi kim aradı? :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Gördüğünüz gibi, Google bile şaşkın!

Gördüğünüz gibi, Google bile şaşkın!
twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
