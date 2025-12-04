Google'da En Çok Aranan Tarifin "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" Olması Goygoycuların Dilinde

Dünyanın en sık kullanılan arama motoru Google, 2025 yılında hem globalde hem de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. Google'ın 2025 özetine göre ülkemizde en çok aranan isimler, diziler, filmler, yemek tarifleri belli oldu. Tahmin edeceğiniz üzere bu senenin viral tarifi spoonful, en çok aranan tarifler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Peki ikinci sırada ne var dersiniz?

Google'da en çok aranan ikinci tarif '100 kişilik mercimek çorbası tarifi' oldu!