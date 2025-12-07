İstanbul'da İlçe Sayısı 40'a Çıkabilir: Sınırları Belli Olan Yeni İlçenin Adı Bile Hazır!

Sözcü'den Murat Beyaz'ın aktardığına göre, İstanbul'da yeni bir ilçenin oluşturulması planlanıyor. Yeni ilçenin, İstanbul Havalimanı’nın da içinde bulunduğu bölgeyi kapsayacak şekilde yapılandırılacağı söyleniyor. Buna göre Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy hattında kalan alan, İstanbul'un yeni ilçesi olabilir. Bu alanların düşünülmesinde ise havalimanının etkisi var. Havalimanının açılmasıyla bölgenin altyapısı ve ulaşım ağları da gelişti. Böylece yeni ilçe ihtiyacı da gündeme geldi.

Yeni kurulması planlanan ilçe için toplamda 15 mahallenin düşünüldüğü belirtiliyor. Buna göre, yeni ilçede yer alması muhtemel mahalleler aşağıdaki gibidir: