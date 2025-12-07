onedio
İstanbul'da İlçe Sayısı 40'a Çıkabilir: Sınırları Belli Olan Yeni İlçenin Adı Bile Hazır!

İstanbul'da İlçe Sayısı 40'a Çıkabilir: Sınırları Belli Olan Yeni İlçenin Adı Bile Hazır!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 00:04

Geçtiğimiz günlerde il sayımızın artabileceği iddiası gündemimizde yer aldı. Birçok farklı ilçemizin listede yer aldığı görülürken son olarak İstanbul'un ilçe sayısının 40'a yükseleceği iddia edildi. 

Sözcü'den Murat Beyaz'ın aktardığına göre, megakentin kuzey hattında yer alan bazı yerleşim alanları bir araya getirilerek yeni bir ilçe oluşturulacak. Üstelik bu ilçenin isminin bile belli olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Sözcü / Murat Beyaz

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor?

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor?

Sözcü'den Murat Beyaz'ın aktardığına göre, İstanbul'da yeni bir ilçenin oluşturulması planlanıyor. Yeni ilçenin, İstanbul Havalimanı’nın da içinde bulunduğu bölgeyi kapsayacak şekilde yapılandırılacağı söyleniyor. Buna göre Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy hattında kalan alan, İstanbul'un yeni ilçesi olabilir. Bu alanların düşünülmesinde ise havalimanının etkisi var. Havalimanının açılmasıyla bölgenin altyapısı ve ulaşım ağları da gelişti. Böylece yeni ilçe ihtiyacı da gündeme geldi.

Yeni kurulması planlanan ilçe için toplamda 15 mahallenin düşünüldüğü belirtiliyor. Buna göre, yeni ilçede yer alması muhtemel mahalleler aşağıdaki gibidir:

  • Boyalık

  • Yassıören

  • Dursunköy

  • Sazlıbosna

  • Şamlar

  • Baklalı

  • Çilingir

  • Hacımaşlı

İstanbul'un 40. ilçesinin adı "Yenişehir" olabilir!

İstanbul'un 40. ilçesinin adı "Yenişehir" olabilir!

15 mahalleden oluşması planlanan ilçenin adının “Yenişehir” olabileceği düşünülüyor. Yenişehir’in oluşturulması halinde idari sınırlar da yeniden düzenlenecek, bu durumda mahalle sayısında bir artış yaşanabilir. 

Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yalnızca bölgenin gelişmeye açık yapısı nedeniyle yeni bir ilçe yapılanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

