İstanbul'da İlçe Sayısı 40'a Çıkabilir: Sınırları Belli Olan Yeni İlçenin Adı Bile Hazır!
Geçtiğimiz günlerde il sayımızın artabileceği iddiası gündemimizde yer aldı. Birçok farklı ilçemizin listede yer aldığı görülürken son olarak İstanbul'un ilçe sayısının 40'a yükseleceği iddia edildi.
Sözcü'den Murat Beyaz'ın aktardığına göre, megakentin kuzey hattında yer alan bazı yerleşim alanları bir araya getirilerek yeni bir ilçe oluşturulacak. Üstelik bu ilçenin isminin bile belli olduğu iddia ediliyor.
Kaynak: Sözcü / Murat Beyaz
İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor?
İstanbul'un 40. ilçesinin adı "Yenişehir" olabilir!
