Herkeste Bulunan Malzeme Halıdaki Lekeleri Anında Temizliyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 17:35

Bahar temizliği dönemi yaklaşırken halılar yeniden gündeme geldi. Görünürde temiz duran halılar aslında en kirli alanlardan sayılıyor. Toz, polen ve alerjenler halı liflerinde birikiyor. Elektrikli süpürge çoğu zaman yeterli olmuyor. Halıdaki inatçı lekeler için ise evde bulunan basit çözüm dikkat çekiyor.

Halı lekelerini yok ettiği söylenen tıraş köpüğü yöntemi gündemde

Temizlik uzmanı Lynsey Crombie tarafından paylaşılan yöntem kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada 'Queen of Clean' olarak bilinen temizlik uzmanı, tıraş köpüğünün güçlü leke çıkarıcı olarak kullanılabileceğini söyledi. 

Köpüğün aslında çırpılmış sabun yapısında olması, leke içine nüfuz etmesini sağlıyor. Hafif aşındırıcı etkisi sayesinde yağ ve kir kalıntılarını çözebiliyor.

Özellikle süt, içecek, sos, dondurma ve yemek lekelerinde etkili sonuçlar alındığı belirtiliyor. Takipçilerden gelen yorumlar da yöntemin işe yaradığını gösteriyor. Yapışkan siyah lekelerin bile silindiğini söyleyen kullanıcılar dikkat çekti. Evcil hayvan lekelerinde dahi başarılı sonuç alan kullanıcıların sayısı oldukça fazla.

Tıraş köpüğü ile halı lekesi nasıl çıkarılır?

Uzmanlara göre yöntem oldukça basit ve evde kolayca uygulanabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise renksiz tıraş köpüğü kullanılması. Renkli ürünler halıda yeni lekelere neden olabilir.

Yöntem şu şekilde uygulanıyor:

  • Lekeli alan hafif ılık suyla nemlendirilir

  • Üzerine renksiz tıraş köpüğü uygulanır

  • Yumuşak fırça veya bezle nazik şekilde ovalanır

  • Köpük yaklaşık 10 dakika bekletilir

  • Fazla nem temiz bezle tampon yapılarak alınır

  • Halı doğal şekilde kurumaya bırakılır

Uzmanlar ayrıca halının havalandırılarak kurutulmasını öneriyor. Yöntem özellikle su bazlı lekelerde daha etkili sonuç veriyor. Sert kimyasallar kullanılmadığı için halı liflerinin zarar görme riski de azalıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
