Herkeste Bulunan Malzeme Halıdaki Lekeleri Anında Temizliyor

Uzmanlara göre yöntem oldukça basit ve evde kolayca uygulanabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise renksiz tıraş köpüğü kullanılması. Renkli ürünler halıda yeni lekelere neden olabilir.

Yöntem şu şekilde uygulanıyor:

Lekeli alan hafif ılık suyla nemlendirilir

Üzerine renksiz tıraş köpüğü uygulanır

Yumuşak fırça veya bezle nazik şekilde ovalanır

Köpük yaklaşık 10 dakika bekletilir

Fazla nem temiz bezle tampon yapılarak alınır

Halı doğal şekilde kurumaya bırakılır

Uzmanlar ayrıca halının havalandırılarak kurutulmasını öneriyor. Yöntem özellikle su bazlı lekelerde daha etkili sonuç veriyor. Sert kimyasallar kullanılmadığı için halı liflerinin zarar görme riski de azalıyor.