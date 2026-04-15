Dünyanın En Nadir Kuş Türlerinden Biri Ankara’da Sürü Halinde Görüntülendi

Kara akbabalar, yaklaşık 3 metreye ulaşan kanat açıklığıyla Avrupa’nın en büyük kuşları arasında gösteriliyor. 12 kilograma kadar ulaşabilen ağırlıklarıyla uçabilen en iri türlerden biri olarak biliniyor. Yüksek dağlar ve geniş ormanlık alanlar yaşam alanı olarak tercih ediliyor. Türkiye’de en yoğun popülasyon Kızılcahamam başta olmak üzere Çorum bölgesinde bulunuyor.

İspanya ve Kore gibi farklı coğrafyalarda da görülen tür, Avrupa kuşağında nesli tehlike altında kabul ediliyor. Türkiye’de Soğuksu Milli Parkı ve Eskişehir Türkmen Dağı önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. Kızılcahamam’da kaydedilen kalabalık sürü ise ekosistem açısından umut veren gelişme olarak değerlendiriliyor.