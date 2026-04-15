Haberler
Yaşam
Dünyanın En Nadir Kuş Türlerinden Biri Ankara’da Sürü Halinde Görüntülendi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 16:35

Ankara’nın doğal zenginliğiyle öne çıkan Kızılcahamam ilçesinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Nesli koruma altında yer alan kara akbabalar kalabalık sürü halinde görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş nadir anı objektifine yansıttı. Yaklaşık 30-40 bireyin aynı noktada bulunması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Reklam

Genelde tek ya da küçük gruplar halinde görülen kara akbabalar, bu kez dev sürü halinde ortaya çıktı

Kızılcahamam Çeltikçi mevkisinde doğa gezisine çıkan fotoğrafçı Ömer Melih Demirbaş, yol kenarında beslenme odağında toplanmış kalabalık grup fark etti. Hızlı şekilde kamerasını hazırlayan Demirbaş, yaklaşık 30-40 bireyden oluşan sürüyü görüntülemeyi başardı. Oldukça ürkek yapıya sahip kara akbabaların kalabalık şekilde aynı noktada bulunması dikkat çekici detay olarak öne çıktı.

Demirbaş yaşadığı anı, 'Bu kadar büyük sürüyü aynı anda görmek her fotoğrafçıya nasip olmaz' sözleriyle aktardı. Görüntüler doğa gözlemcileri için önemli veri niteliği taşırken, bölgedeki yaşam alanlarının korunmuş olduğunu da ortaya koydu.

Kanat açıklığı 3 metreyi buluyor, Avrupa’nın en büyük kuşları arasında yer alıyor

Kara akbabalar, yaklaşık 3 metreye ulaşan kanat açıklığıyla Avrupa’nın en büyük kuşları arasında gösteriliyor. 12 kilograma kadar ulaşabilen ağırlıklarıyla uçabilen en iri türlerden biri olarak biliniyor. Yüksek dağlar ve geniş ormanlık alanlar yaşam alanı olarak tercih ediliyor. Türkiye’de en yoğun popülasyon Kızılcahamam başta olmak üzere Çorum bölgesinde bulunuyor.

İspanya ve Kore gibi farklı coğrafyalarda da görülen tür, Avrupa kuşağında nesli tehlike altında kabul ediliyor. Türkiye’de Soğuksu Milli Parkı ve Eskişehir Türkmen Dağı önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. Kızılcahamam’da kaydedilen kalabalık sürü ise ekosistem açısından umut veren gelişme olarak değerlendiriliyor.

