Dünyanın En Nadir Kuş Türlerinden Biri Ankara’da Sürü Halinde Görüntülendi
Ankara’nın doğal zenginliğiyle öne çıkan Kızılcahamam ilçesinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Nesli koruma altında yer alan kara akbabalar kalabalık sürü halinde görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş nadir anı objektifine yansıttı. Yaklaşık 30-40 bireyin aynı noktada bulunması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Genelde tek ya da küçük gruplar halinde görülen kara akbabalar, bu kez dev sürü halinde ortaya çıktı
Kanat açıklığı 3 metreyi buluyor, Avrupa’nın en büyük kuşları arasında yer alıyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
