Astrologlara Göre Gece Uyuyamayan Burçlar

Merkür gezegeninin yönetimindeki İkizler burcu, sürekli düşünen ve analiz eden zihinleri ile gecenin sessizliğinde bile duramaz. Hava elementi sayesinde sürekli hareket halindeki bu burç, yatağa yattıktan sonra bile zihinlerinde binlerce düşünce döner durur. Astrologlara göre İkizler burcu, günün yaşadığı olayları, yarınki planları ve aklına gelen fikirleri geceleri sürekli işler.

Bu durum İkizler'in doğasında vardır çünkü Merkür gezegeni iletişimi, düşünceyi ve zihinsel aktiviteyi temsil eder. Gece sessizlik çöktüğünde dahi bu enerji durmaz ve İkizler'i uyanık tutar. 'İkizler burcu için uyku, zihnin dinlenmesi değil, sadece fiziksel bir ihtiyaçtır' diyebiliriz.