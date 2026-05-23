article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ölümünden Sonra Keşfedilen ve Müziği Değiştiren Sanatçılar

etiket Ölümünden Sonra Keşfedilen ve Müziği Değiştiren Sanatçılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
23.05.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı sanatçılar yaşarken hak ettikleri ilgiyi göremediler, bazıları ise öldükten sonra efsaneye dönüştü. Hayattayken sessizce üreten bu isimler, yıllar sonra keşfedilerek müziğin yönünü değiştirdi. İşte kalbimize ve müziğe kalıcı iz bırakan 10 sanatçı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nick Drake

Nick Drake

O yaşarken yalnızca birkaç bin plak satabildi ve pek bilinen bir isim değildi. Sessiz, melankolik şarkıları yıllar sonra keşfedildi. Özellikle 2000'lerde reklam filmlerinde kullanılması yeni nesilin tanımasını sağladı.

Eva Cassidy

Eva Cassidy

Eva Cassidy hayattayken büyük bir yıldız değildi ve daha çok küçük sahnelerde performans sergiliyordu. Ölümünden sonra ise milyonlar sattı.  Özellikle “Over the Rainbow” yorumu insanları derinden etkiledi.

Jeff Buckley

Jeff Buckley

Yaşarken müzik dünyasında çokca sevilen isimlerden biriydi. Ama henüz ana akımda dev bir yıldız olmamıştı.  Erken ölümü sonrası albümü ve özellikle “Hallelujah” yorumu kült statüsüne ulaştı. Bugün de birçok kişi onu bu şarkı sesiyle hatırlıyor.

Robert Johnson

Robert Johnson

O hayattayken bölgesel bir blues müzisyeniydi. Ölümünden sonra kayıtları keşfedildi ve modern blues ile rock müziğinin temellerinden biri sayıldı. hatta hakkında 'ruhunu şeytana sattı' gibi haberler bile çıktı.

Sixto Rodriguez

Sixto Rodriguez

Rodriguez, Amerika’da neredeyse hiç tanınmadı. Ama Güney Afrika'da haberi bile olmadan süperstar olmuştu. Tabii asıl kıymeti ölümünden sonra oldu.  “Searching for Sugar Man” belgeseliyle dünya onu yeniden keşfetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Connie Converse

Connie Converse

1950’lerde şarkı yazan Connie Converse, dönemine göre fazla modern bulunuyordu. Kayıtları yıllarca ortada yoktu ve sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Bugün birçok kişi onu kadın songwriter akımının gizli öncülerinden kabul ediyor.

Judee Sill

Judee Sill

Çok yetenekli bir söz yazarı ve besteciydi. Fakat kariyeri çok kısa sürdü. Yaşarken geniş bir başarı elde edemedi. Ölümünden sonra albümleri tekrar basıldı ve hatta eleştirmenler başyapıt olarak andı.

Arthur Russell

Arthur Russell

O tek türe sığmayan bir sanatçıydı. Disco, deneysel müzik, folk ve elektronik arasında rahatça dolaşan bir sanatçıydı. Yaşarken üne kavuşmasının en büyük nedeni, dağınık projeleriydi. Ölümünden sonra arşiv kayıtları yayımlandı.

Blaze Foley

Blaze Foley

Blaze, yaşarken daha çok müzisyenlerin bildiği bir isimdi. Ancak şarkıları başkaları tarafından seslendirildiği zaman ünlü oldu. Ölümünden sonra da country ve folk dünyasında kült figüre dönüştü. Tabii o bunu hiçbir zaman göremedi.

Vashti Bunyan

Vashti Bunyan

Onun ilk albümü çıktığında neredeyse kimse ilgilenmedi v e yıllar sonra plak koleksiyoncuları albümü keşfetti. Daha sonra bu albümler bir elmas niteliğine geldi. Bugün folk müziğinin en zarif isimlerinden biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın