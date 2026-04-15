Haberler
Yaşam
Babasından Kalan Tam 6 Ton Altını Var Ama Türkiye'ye Getiremiyor: Bankalar Peşini Bırakmıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, 2005 yılında annesinden miras yoluyla intikal ettiğini öğrendiği yaklaşık 6 tonluk altın rezervini Türkiye’ye getirmek amacıyla yürüttüğü yirmi yıllık mücadelesinde kritik açıklamalarda bulundu. İsviçre bankacılık devlerine karşı hukuk savaşını sürdüren Bayrak, uzun süren sessizliğini bozarak diplomatik vaatlerin yerine getirilmediğini ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini kamuoyuna ilan etti.

Hastane odasında paylaşılan gizemli vasiyet ile başlayan hukuki süreç yirmi yılı geride bırakıyor

Süreç, 2005 yılında Bayrak’ın rahatsızlanan annesinin, babasından kalma altı dev sandık içerisindeki 6 ton altının İsviçre’deki bir bankada muhafaza edildiğini açıklamasıyla resmiyet kazandı. Bu bilginin ardından Zürih’e giderek varlıklarını talep eden Bayrak, altınların ülke dışına çıkarılması hususunda İsviçre makamlarının engelleriyle karşılaştı. Servetin yasal yollarla transferi için başlatılan girişimler, İsviçre hükümetinin katı tutumu nedeniyle uzun yıllar süren bir yargı çıkmazına dönüştü.

İsviçre Ankara Büyükelçisi tarafından verilen devlet sözlerinin yerine getirilmediği iddia ediliyor

Hukuki mücadelesindeki gelişmeleri aktaran Sait Ali Bayrak, dönemin İsviçre Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz’un sürece bizzat dahil olduğunu ifade etti. Büyükelçinin Elazığ’da kendi konutunda misafir olduğunu belirten Bayrak, İsviçre Konfederasyonu adına verilen sözlerin kendisini uzun süre sessiz kalmaya ittiğini savundu. Bayrak, büyükelçinin 'Konuyu kamuoyunda tartışmayın, devlet kanalıyla çözeceğiz' yönündeki telkinlerine rağmen aradan geçen on dört yılda herhangi bir somut adım atılmadığını vurguladı.

Bankacılık sektöründeki el değiştirmeler sonrası hukuki muhataplık UBS Bank’a intikal ediyor

Yaşanan finansal krizler neticesinde Credit Suisse Bankası’nın iflas ederek UBS Bank bünyesine katılması, davanın seyrini de etkiledi. Bayrak, bankanın el değiştirmesinin sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını, yeni muhatabın UBS Bank olduğunu belirtti. Finans kurumlarının isim değiştirmesinin hakkın özünü etkilemeyeceğini dile getiren iş insanı, uluslararası kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekmeyi hedefliyor.

Sait Ali Bayrak aile mirası olan varlıkların Elazığ’a getirilmesi konusundaki kararlılığını koruyor

Söz konusu varlıkların er ya da geç Türkiye’ye ve Elazığ’a geleceğini ifade eden Bayrak, mücadelesini dünya gündemine taşımaya hazırlanıyor. Yıllardır süren diplomatik ve hukuki tıkanıklığın ardından, hakkını arama yolunda yeni bir strateji izleyeceğini belirten iş insanı, bu büyük mirasın akıbetinin tüm dünya tarafından takip edileceği bir aşamaya gelindiğini sözlerine ekledi.

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın