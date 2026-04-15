Babasından Kalan Tam 6 Ton Altını Var Ama Türkiye'ye Getiremiyor: Bankalar Peşini Bırakmıyor

Yaşanan finansal krizler neticesinde Credit Suisse Bankası’nın iflas ederek UBS Bank bünyesine katılması, davanın seyrini de etkiledi. Bayrak, bankanın el değiştirmesinin sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını, yeni muhatabın UBS Bank olduğunu belirtti. Finans kurumlarının isim değiştirmesinin hakkın özünü etkilemeyeceğini dile getiren iş insanı, uluslararası kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekmeyi hedefliyor.

Sait Ali Bayrak aile mirası olan varlıkların Elazığ’a getirilmesi konusundaki kararlılığını koruyor

Söz konusu varlıkların er ya da geç Türkiye’ye ve Elazığ’a geleceğini ifade eden Bayrak, mücadelesini dünya gündemine taşımaya hazırlanıyor. Yıllardır süren diplomatik ve hukuki tıkanıklığın ardından, hakkını arama yolunda yeni bir strateji izleyeceğini belirten iş insanı, bu büyük mirasın akıbetinin tüm dünya tarafından takip edileceği bir aşamaya gelindiğini sözlerine ekledi.