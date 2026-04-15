Uzmanlardan Eski Elektronik Cihazlar İçin Uyarı Geldi: "Ne Evde Tutun, Ne de Çöpe Atın"

E-atıkları evde tutmanın tek zararı ekonomik değil. Bu cihazlar uygun şekilde imha edilmediğinde içerdikleri ağır metaller ve kimyasallar zamanla doğaya, oradan da besin zinciriyle insan sağlığına karışabiliyor. Uzmanlar, geri dönüşüm işleminin mutlaka lisanslı kuruluşlarca yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bireysel olarak bu cihazları parçalamaya çalışmak; tehlikeli gazların salınımına ve zehirlenmelere yol açabiliyor.

Ne Yapmalıyız?

Vatandaşların en büyük çekincesi kişisel verilerin güvenliği veya 'bir gün lazım olur' düşüncesi. Ancak yazılım güncellemeleri duran cihazlar teknik olarak işlevsizleşirken, içindeki ham madde değerini koruyor. Yapılması gereken en doğru adım, bu cihazları belediyelerin veya lisanslı kuruluşların teslim istasyonlarına bırakmaktır. Sıfır Atık Hareketi kapsamında geliştirilen teşvik sistemleri sayesinde, hem doğayı korumak hem de ülke ekonomisine 'can suyu' olmak artık her zamankinden daha kolay. Unutmayın; çekmecenizde unuttuğunuz o eski telefon, aslında geleceğimizin ham maddesi.