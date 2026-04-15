Uzmanlardan Eski Elektronik Cihazlar İçin Uyarı Geldi: "Ne Evde Tutun, Ne de Çöpe Atın"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 12:14

Günümüzde teknoloji hızla gelişirken, çekmecelerimizde bekleyen eski cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar sadece yer kaplayan nesneler değil, aslında keşfedilmeyi bekleyen birer maden rezervi niteliği taşıyor. Uzmanlar, 'Ne evde tut, ne de çöpe at' diyerek bizleri uyarırken, bu cihazların hem doğayı korumak hem de ekonomiye devasa bir katkı sağlamak için geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini vurguluyor.

Bir Milyar Avroluk Kayıp Kapımızda

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ton elektronik atık (e-atık) bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak bu miktarın sadece 56 bin ton gibi çok küçük bir kısmı kayıt altına alınarak dönüştürülebiliyor. İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Börte Köse Mutlu’nun verilerine göre, bu atıkların tamamı ekonomiye kazandırılabilseydi, yıllık yaklaşık 1 milyar avroluk bir gelir elde edilebilirdi. Bu rakam, bir yaz sezonunda ülkemize gelen 1 milyon turistin bıraktığı dövize eşdeğer. Atıkların evlerde hapsedilmesi, aslında her yıl bir servetin çöpe gitmesi anlamına geliyor.

Yer Üstü Madenciliği Toprağın Altından Daha Bereketli

'Şehir madenciliği' olarak adlandırılan bu süreç, geleneksel madencilikten çok daha verimli. Örneğin, maden ocaklarında 1 ton topraktan sadece birkaç gram altın elde edilebilirken, 1 ton eski cep telefonundan yaklaşık 300 gram altın elde edilebiliyor. Sadece altın değil; gümüş, bakır, paladyum ve nikel gibi stratejik metaller de bu cihazların kartlarında ve işlemcilerinde gizli. Bu metaller geri kazanıldığında; sanayi, savunma ve ileri teknoloji alanlarında 'ikinci ham madde' olarak kullanılarak dışa bağımlılığı azaltıyor.

Tehlike Kapınızda Olabilir

E-atıkları evde tutmanın tek zararı ekonomik değil. Bu cihazlar uygun şekilde imha edilmediğinde içerdikleri ağır metaller ve kimyasallar zamanla doğaya, oradan da besin zinciriyle insan sağlığına karışabiliyor. Uzmanlar, geri dönüşüm işleminin mutlaka lisanslı kuruluşlarca yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bireysel olarak bu cihazları parçalamaya çalışmak; tehlikeli gazların salınımına ve zehirlenmelere yol açabiliyor.

Ne Yapmalıyız?

Vatandaşların en büyük çekincesi kişisel verilerin güvenliği veya 'bir gün lazım olur' düşüncesi. Ancak yazılım güncellemeleri duran cihazlar teknik olarak işlevsizleşirken, içindeki ham madde değerini koruyor. Yapılması gereken en doğru adım, bu cihazları belediyelerin veya lisanslı kuruluşların teslim istasyonlarına bırakmaktır. Sıfır Atık Hareketi kapsamında geliştirilen teşvik sistemleri sayesinde, hem doğayı korumak hem de ülke ekonomisine 'can suyu' olmak artık her zamankinden daha kolay. Unutmayın; çekmecenizde unuttuğunuz o eski telefon, aslında geleceğimizin ham maddesi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
