Eski Madenleri Turistler İçin Göle Çevirdiler: 14 Milyar Euroluk Proje Doğa Ana İle Yarışıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 10:53

Almanya'nın doğusunda yer alan Brandenburg ve Saksonya eyaletleri arasındaki kullanılmayan linyit madenleri kıta ölçeğinde devasa bir su peyzajına evriliyor. Onlarca yıl süren madencilik faaliyetlerinin ardından geride kalan devasa kraterler, uygulanan ileri mühendislik yöntemleriyle modern bir turizm ve doğa merkezine dönüştürülüyor. Toplam su yüzeyi alanının 144 kilometrekareye ulaşması beklenen bu mega proje, büyüklük bakımından İtalya’nın dünyaca ünlü Como Gölü ile yarışır seviyeye geliyor.

Madencilik mirası olan devasa kraterler ileri mühendislik projeleriyle yeniden şekilleniyor.

Geçmişte 60 metreyi aşan derinliklerden milyarlarca ton kömürün çıkarıldığı Lusatia bölgesi, geçirgen toprak yapısı nedeniyle doğal göl oluşumuna imkan vermiyor. Bu engeli aşmak adına Federal Maden Rehabilitasyon Şirketi (LMBV), bölgedeki nehirlerden su aktararak süreci hızlandırıyor. Aktif su takviyesi yapılmadığı takdirde dolması bir asrı bulacak olan bu havzalar, kontrollü su girişi sayesinde hem jeoteknik olarak güvenli hale getiriliyor hem de maden kalıntılarından kaynaklanan asit dengesi nötralize ediliyor.

Stratejik su yolları ve birbirine bağlı kanallar bölgeyi kesintisiz bir ulaşım ağına kavuşturuyor.

Projenin en dikkat çekici kısmını, toplam 14 bin hektarlık su yüzeyini birbirine bağlayacak olan 13 adet navigasyon kanalı oluşturuyor. Planlamalar doğrultusunda, 7 bin hektarlık alanın tamamen teknelerle gezilebilir hale gelmesi hedefleniyor. 2026 yılının yaz aylarında beş büyük gölün kanallarla birleşmesiyle birlikte, Avrupa'nın en büyük bitişik yapay su kütlesi resmen hayata geçmiş olacak. Bu su yolu ağı, yaklaşık 50 kilometrelik kesintisiz bir rotayı mümkün kılıyor.

Milyarlarca euroluk yatırım bütçesiyle bölgenin ekonomik çehresi turizm odaklı değişiyor.

Bugüne kadar yaklaşık 7 milyar euro harcanan ve toplam maliyetinin 14 milyar euroyu bulması öngörülen bu dönüşüm, tamamen federal ve eyalet bütçelerinden finanse ediliyor. Eski madencilik kasabaları; oteller, marinalar ve bisiklet yollarıyla donatılarak modern birer tatil destinasyonu halini alıyor. Özellikle komşu ülke Çek Cumhuriyeti’nden gelen turist sayısındaki çift haneli artışlar, projenin uluslararası bir cazibe merkezi olma potansiyelini doğruluyor.

Sürdürülebilir restorasyon çalışmaları diğer endüstriyel bölgeler için evrensel bir model sunuyor.

Lusatia’da uygulanan bu kapsamlı ıslah yöntemi, dünyadaki diğer kömür havzaları için de bir yol haritası niteliği taşıyor. Sadece rekreasyon değil, aynı zamanda kuraklık dönemlerinde nehirler için su rezervuarı görevi gören bu göller, ekolojik dengeye de katkı sağlıyor. 2038 yılına kadar tüm maden sahalarının kapatılmasıyla beraber, bir zamanların endüstriyel yaraları tamamen kapanarak yerini Avrupa'nın en sıra dışı doğa koruma alanlarından birine bırakıyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
