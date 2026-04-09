article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ege Denizi'nin Dibinde 2 Bin Yıllık Bilgisayar Bulundu: Sırrı Hala Çözülemedi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 18:09

Ege Denizi'nin derinliklerinde binlerce yıl boyunca gizlenen ve 1901 yılında Antikythera Adası yakınlarında bir gemi enkazında keşfedilen gizemli metal yığını, modern bilimin tarih algısını kökten sarsıyor. İlk bulunduğunda korozyona uğramış ve deniz kabuklarıyla kaplanmış bir hurda parçası izlenimi veren bu nesne, yapılan detaylı incelemeler sonucunda 'dünyanın ilk bilgisayarı' olarak tescil ediliyor. Yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve karmaşık dişli çark sistemlerinden oluşan bu mekanizma, antik çağın mühendislik becerilerinin sanılandan çok daha ileri bir seviyede bulunduğunu kanıtlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Modern fizik yöntemleri antik düzeneğin şifrelerini çözmek için seferber ediliyor

Glasgow Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bu kadim cihazın çalışma prensiplerini anlamlandırmak amacıyla alışılmadık bir teknolojiye başvuruyor. Kara deliklerin çarpışması neticesinde meydana gelen kütle çekim dalgalarını analiz etmek üzere geliştirilen istatistiksel teknikler, Antikythera Mekanizması'nın üzerinde uygulanıyor. Uzay-zaman dalgalanmalarını inceleyen bu hassas algoritmalar sayesinde, 2000 yıllık cihazın gök cisimlerinin hareketlerini nasıl bir titizlikle hesapladığı gün yüzüne çıkarılıyor.

Dijital içerik dünyasından gelen teknik sorgulamalar akademik araştırmalara yön veriyor

Bilimsel süreci tetikleyen unsurlardan biri bir içerik üreticisinin deneysel çalışmaları olarak kayıtlara geçiyor. Clickspring isimli kanalın sahibi Chris Budiselic, mekanizmanın aslına uygun bir kopyasını inşa etmeye çalışırken bazı teknik tutarsızlıkları gündeme taşıyor. Bu amatör fakat teknik derinliği yüksek sorgulamalar, profesyonel fizikçilerin dikkatini çekerek geniş çaplı bir araştırma sürecinin başlamasına olanak tanıyor.

Mikroskobik detaylardaki kusursuz işçilik antik dönem mühendisliğinin sınırlarını zorluyor

Cihazın üzerinde yer alan takvim halkasındaki 354 ila 355 delik, ay takviminin hatasız bir şekilde takip edildiğini gösteriyor. Her bir delik arasında saptanan 0,028 milimetrelik mikroskobik mesafe, antik Yunan zanaatkarlarının modern ölçüm aletleri bulunmadan sergilediği dehanın boyutlarını gözler önüne seriyor. Bu mühendislik harikasının arkasındaki ismin Arşimet veya Hipparchus gibi büyük matematikçiler olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, keşif insanlık tarihinin teknolojik gelişim sürecini yeniden tanımlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın