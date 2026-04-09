Ege Denizi'nin Dibinde 2 Bin Yıllık Bilgisayar Bulundu: Sırrı Hala Çözülemedi

Ege Denizi'nin derinliklerinde binlerce yıl boyunca gizlenen ve 1901 yılında Antikythera Adası yakınlarında bir gemi enkazında keşfedilen gizemli metal yığını, modern bilimin tarih algısını kökten sarsıyor. İlk bulunduğunda korozyona uğramış ve deniz kabuklarıyla kaplanmış bir hurda parçası izlenimi veren bu nesne, yapılan detaylı incelemeler sonucunda 'dünyanın ilk bilgisayarı' olarak tescil ediliyor. Yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve karmaşık dişli çark sistemlerinden oluşan bu mekanizma, antik çağın mühendislik becerilerinin sanılandan çok daha ileri bir seviyede bulunduğunu kanıtlıyor.

