Bir Hediye Tüm Hayatını Değiştirdi: "Erkek İşi" Dediler Dinlemedi, Şimdi 3 İlde Üretim Yapıyor
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ikamet eden Sema Ürgün, on yıl önce bir komşusundan aldığı bal hediyesi üzerine başladığı arıcılık faaliyetlerini bugün bölgesel bir girişimcilik örneğine dönüştürdü. Yenipazar ilçesinde tek bir kovanla temelleri atılan bu süreç, eğitim ve azimle birleşerek Bilecik, Sakarya ve Balıkesir illerini kapsayan geniş bir üretim ağına evrildi. Toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıplaşmış yargılara karşı mücadele eden Ürgün, bugün profesyonel arıcılık sertifikalarıyla donanmış bir üretici olarak sektörde dikkat çekiyor.
Eğitim Süreçlerini Tamamlayan Girişimci Kovan Sayısını Elli Adede Çıkardı
Mevsimsel Göç Stratejisi İle Farklı Bal Türleri Elde Ediliyor
Yıllık Yarım Tonluk Üretim Sosyal Medya Aracılığıyla Tüketiciye Ulaşıyor
