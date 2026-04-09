Bir Hediye Tüm Hayatını Değiştirdi: "Erkek İşi" Dediler Dinlemedi, Şimdi 3 İlde Üretim Yapıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 17:03

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ikamet eden Sema Ürgün, on yıl önce bir komşusundan aldığı bal hediyesi üzerine başladığı arıcılık faaliyetlerini bugün bölgesel bir girişimcilik örneğine dönüştürdü. Yenipazar ilçesinde tek bir kovanla temelleri atılan bu süreç, eğitim ve azimle birleşerek Bilecik, Sakarya ve Balıkesir illerini kapsayan geniş bir üretim ağına evrildi. Toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıplaşmış yargılara karşı mücadele eden Ürgün, bugün profesyonel arıcılık sertifikalarıyla donanmış bir üretici olarak sektörde dikkat çekiyor.

Eğitim Süreçlerini Tamamlayan Girişimci Kovan Sayısını Elli Adede Çıkardı

İlk üretim denemelerini Yenipazar’daki müstakil evinin bahçesinde gerçekleştiren Ürgün, işini bilimsel temellere oturtmak amacıyla Bilecik Halk Eğitimi Merkezi ile Tarım ve Orman Müdürlüklerinin düzenlediği eğitim programlarına katılım sağladı. 2023 yılı itibarıyla kovan kapasitesini elliye ulaştıran üretici, Gölpazarı Orman İşletme Şefliğinden tahsis ettiği orman arazisinde profesyonel konaklama alanını oluşturdu. Eşi ve çocuklarının desteğiyle yürütülen bu faaliyetler, Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde resmiyet kazandı.

Mevsimsel Göç Stratejisi İle Farklı Bal Türleri Elde Ediliyor

Doğal arıcılık ilkelerini benimseyen Ürgün, bitki örtüsü çeşitliliğinden azami derecede faydalanmak için kovanlarını yılın belirli dönemlerinde farklı coğrafyalara naklediyor. Bahar aylarında Bilecik Türkmen köyünde çiçek balı mesaisi yapan üretici, haziran ayında kestane balı için Sakarya Geyve’ye, ayçiçeği balı için Yenipazar’a geçiş yapıyor. Eylül ayında ise çam balı üretimi amacıyla Balıkesir Ayvalık’taki uygun arazilere konuşlanan kovanlar, kırk beş günlük periyotların ardından sağım işlemi için merkez üsse geri getiriliyor.

Yıllık Yarım Tonluk Üretim Sosyal Medya Aracılığıyla Tüketiciye Ulaşıyor

Arıların polen renklerini dahi takip ederek flora takibi yapan Ürgün, 'sofrasına koymayacağı ürünü satmama' prensibiyle yıllık ortalama beş yüz kilogramlık üretim gerçekleştiriyor. Elde edilen yüksek nitelikli ballar, Bilecik ve Bursa başta olmak üzere geniş bir müşteri kitlesine sosyal medya mecraları üzerinden sevk ediliyor. Kış aylarında kovan bakımlarını aksatmadan sürdüren girişimci, kadınların tarımsal üretimdeki gücünü kanıtlarken, doğayla iç içe yürüttüğü bu modelle yerel ekonomiye katma değer sunmayı sürdürüyor.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
