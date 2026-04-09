Artemis II Projesinin Başkanından "Uzaylı" Açıklaması: "Var Olma Olasılıkları Çok Yüksek"

Isaacman’a göre, Artemis ve benzeri keşif görevleri sadece yeni gök cisimlerine ulaşmayı değil, aynı zamanda yaşamın kökenlerini anlamayı amaçlıyor. Kendi uzay tecrübelerinde henüz yabancı bir yaşam formuna rastlamadığını belirten yönetici, buna rağmen evrenin büyüklüğünün keşif potansiyelini artırdığını kaydediyor. Bu vizyon çerçevesinde, her bilimsel veri toplama süreci 'Yalnız mıyız?' sorusuna verilecek potansiyel bir cevap olarak değerlendiriliyor. Uzay araştırmalarının sadece fiziksel bir yer değiştirme değil, aynı zamanda biyolojik bir keşif süreci olduğu gerçeği, ajansın uzun vadeli planlarının merkezinde konumlanıyor.