Türkçe de Dahil 1700'den Fazla Dilin Ortak Özellikleri Keşfedildi

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmanın mimarlarından Dr. Annemarie Verkerk ve Russell Gray, ulaşılan sonuçların dil biliminde yeni bir dönem başlattığını vurguluyor. Araştırmacılara göre, insan zihni üzerindeki ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar, dilleri sınırlı sayıdaki gramer çözümünden birini seçmeye zorluyor. Bu durum, insan dillerini şekillendiren temel güçlerin evrenselliğine işaret ediyor. Henüz bu kısıtlamaların tüm mekanizmaları tam olarak deşifre edilememiş olsa da, Grambank analizi gelecekteki araştırmalar için sağlam bir yol haritası sunuyor. İnsanlık, bu ortak kısıtlamalar sayesinde, diller ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, düşüncenin temel yapısında birleşmeye devam ediyor.