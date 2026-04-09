Türkçe de Dahil 1700'den Fazla Dilin Ortak Özellikleri Keşfedildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 13:13

Dünyanın dört bir yanında konuşulan binlerce dil, ilk bakışta birbirlerinden tamamen farklı ve bağımsız yapılar gibi görünebilir. Ancak bilim insanlarının gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma bu dilsel çeşitliliğin altında yatan gizemli ve ortak bir mimariyi gün yüzüne çıkardı. 1700'den fazla dili mercek altına alan yeni bir analiz, dillerin rastgele bir biçimde değil, belirli bilişsel kalıplara ve evrimsel baskılara boyun eğerek şekillendiğini kanıtladı.

Kaynak

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
Dillerin Evrimi Rastlantısal Değil Öngörülebilir Kalıplar Dahilinde Gerçekleşiyor

Uzun yıllardır dilbilimciler arasında tartışma konusu olan 'evrensel dilbilgisi' kavramı, bu çalışmayla somut bir zemin kazandı. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini barındıran devasa Grambank veritabanını inceleyen araştırmacılar, öne sürülen evrensel dil özelliklerinin yaklaşık üçte biri için güçlü istatistiksel kanıtlar buldu. Bu bulgular, insan zihninin iletişimi organize ederken belirli yolları tercih ettiğini ve dillerin evrim sürecinde şaşırtıcı derecede öngörülebilir rotalar izlediğini gösteriyor.

Farklı Dillerdeki Benzer Sözcük Dizimi Tercihleri İnsan Zihninin Ortak Yapısını Yansıtıyor

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, birbiriyle hiçbir tarihsel bağı bulunmayan dillerde bile aynı yapısal çözümlerin tercih edilmesidir. Örneğin, belirli sözcük dizimi kuralları arasında sarsılmaz bir ilişki olduğu saptandı. Bir dilde fiilin cümle sonunda yer alması, genellikle edatların da belirli bir düzende kullanılmasını tetikliyor. Fiillerin nesnelerden önce mi yoksa sonra mı geldiği gibi tercihler, rastgele seçimler olmaktan ziyade, insan beyninin bilgiyi işleme sürecindeki kısıtlamaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ortak Bilişsel ve İletişimsel Baskılar Dilleri Sınırlı Sayıda Gramer Çözümüne Zorluyor

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmanın mimarlarından Dr. Annemarie Verkerk ve Russell Gray, ulaşılan sonuçların dil biliminde yeni bir dönem başlattığını vurguluyor. Araştırmacılara göre, insan zihni üzerindeki ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar, dilleri sınırlı sayıdaki gramer çözümünden birini seçmeye zorluyor. Bu durum, insan dillerini şekillendiren temel güçlerin evrenselliğine işaret ediyor. Henüz bu kısıtlamaların tüm mekanizmaları tam olarak deşifre edilememiş olsa da, Grambank analizi gelecekteki araştırmalar için sağlam bir yol haritası sunuyor. İnsanlık, bu ortak kısıtlamalar sayesinde, diller ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, düşüncenin temel yapısında birleşmeye devam ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
