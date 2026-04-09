Haberler
Yaşam
Dünyanın Kaderini Değiştirecek: 34 Milyon Tonluk Dev Rezerv Yanlışlıkla Keşfedildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 10:55

Fransa’nın doğusundaki Lorraine kömür havzasında yürütülen bilimsel çalışmalar, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirebilecek devasa bir keşifle sonuçlandı. Eski kömür damarlarındaki metan oranını ölçmek amacıyla başlatılan sondaj faaliyetleri, yer kabuğunun derinliklerinde yüksek kapasiteli bir doğal (beyaz) hidrojen rezervini gün yüzüne çıkardı.

Sondaj verileri ve derinlik analizleri rezervin devasa boyutunu teyit ediyor.

La Française de l’Énergie (FDE), Lorraine Üniversitesi ve CNRS ortaklığında yürütülen Regalor Projesi, bölgenin yaklaşık 34 milyon ton hidrojen barındırdığını öngörüyor. Bu miktar, enerji karşılığı bakımından 1.100 terawatt-saate tekabül ediyor. Teknik analizler, 1.093 metre derinlikte %15 olan hidrojen yoğunluğunun 3.000 metrede %98 seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Rezervin coğrafi olarak Belçika, Lüksemburg ve Almanya sınırlarına kadar genişleme potansiyeli bulunuyor.

Beyaz hidrojen düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu yapısıyla sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

Doğada kendiliğinden oluşan ve üretim aşamasında karbon salınımı gerçekleştirmeyen 'beyaz hidrojen' stratejik bir önem taşıyor. Fosil yakıtlardan elde edilen gri hidrojene oranla çevre dostu, yeşil hidrojene kıyasla ise daha düşük maliyetli olan bu kaynak, Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedefleri için kritik bir noktada duruyor.

İleri teknoloji yatırımlarıyla operasyonel risklerin aşılması ve bölgesel kalkınma hedefleniyor.

Hidrojenin moleküler yapısı gereği sahip olduğu sızma riski ve yanıcılık özellikleri, çıkarma ve nakil süreçlerinde yeni teknoloji yatırımlarını zorunlu kılıyor. FDE şirketi, 2.254 kilometrekarelik bir sahada arama ruhsatı için resmi başvurularını tamamlamış durumda. Projenin hayata geçmesiyle birlikte eski maden bölgelerinin ekonomik olarak canlanması ve Fransa’nın küresel temiz enerji üretiminde öncü konuma gelmesi bekleniyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
