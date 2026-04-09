Dünyanın Kaderini Değiştirecek: 34 Milyon Tonluk Dev Rezerv Yanlışlıkla Keşfedildi

La Française de l’Énergie (FDE), Lorraine Üniversitesi ve CNRS ortaklığında yürütülen Regalor Projesi, bölgenin yaklaşık 34 milyon ton hidrojen barındırdığını öngörüyor. Bu miktar, enerji karşılığı bakımından 1.100 terawatt-saate tekabül ediyor. Teknik analizler, 1.093 metre derinlikte %15 olan hidrojen yoğunluğunun 3.000 metrede %98 seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Rezervin coğrafi olarak Belçika, Lüksemburg ve Almanya sınırlarına kadar genişleme potansiyeli bulunuyor.