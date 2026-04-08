Yatırımın da Böylesi: Evini Satıp Çöle Yatırım Yapan Kadın Milyoner Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 12:28

Güney Afrikalı girişimci Samantha Skyring, tüm mal varlığını riske ederek gerçekleştirdiği sıra dışı yatırımıyla ekonomi dünyasında dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. Sahip olduğu konutu satarak elde ettiği sermayenin tamamını 34 ton işlenmemiş çöl tuzu stoklamak için kullanan Skyring, kurucusu olduğu Oryx Desert Salt markasını kısa sürede küresel bir oyuncu haline getirmeyi başardı.

Doğal kaynak stratejik bir hamleyle dünya pazarına ihraç edildi

Girişimin temelini Namibya’nın kuzeyindeki Kalahari Çölü’nde yer alan antik yeraltı göllerinden elde edilen mineralli tuzlar oluşturuyor. Endüstriyel işlemlerden geçirilmeden, yalnızca güneş ışığında kurutularak paketlenen bu doğal kaynak, katkı maddesi içermeyen yapısı ve korunmuş mineral dengesiyle alternatif bir pazar oluşturdu. Yerel bir kaynağı yüksek katma değerli bir ihraç ürününe dönüştüren Skyring, bu stratejisiyle küçük ölçekli bir girişimi uluslararası bir operasyonel güce ulaştırdı.

Sürdürülebilir üretim teknikleri markanın profesyonel gastronomi dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı

Günümüzde 20’den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren marka, hem küresel perakende zincirlerinde hem de gastronomi sektörünün profesyonel mutfaklarında stratejik bir konum edindi. Şirketin operasyonel süreçlerinde benimsediği çevreci yaklaşım, plastik kullanımını azaltmayı hedefleyen tekrar doldurulabilir seramik değirmen mekanizmalarıyla destekleniyor.

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen bu iş modeli, modern girişimcilik ekosistemi için hem çevresel duyarlılık hem de ticari karlılık açısından emsal teşkil eden bir başarı profili sunuyor. Skyring’in vizyonu, doğru pazarlama ve stratejik hammadde yönetimiyle yerel zenginliklerin dünya ekonomisindeki yerini bir kez daha tescilledi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
