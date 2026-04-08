Hem de Sarı Kola Olmadan: Sadece 28 Saatte 10 Katlı Apartman Diktiler

Hem de Sarı Kola Olmadan: Sadece 28 Saatte 10 Katlı Apartman Diktiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 09:47

Çin’in Changsha şehrinde inşaat sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Broad Group tarafından geliştirilen 'Living Building' (Yaşayan Bina) sistemi, 10 katlı bir apartmanın montajını sadece 28 saat 45 dakikada tamamlayarak kırılması güç bir dünya rekoruna imza attı. Bu başarı, geleneksel şantiye süreçlerini tarihe gömecek yeni bir mühendislik döneminin kapılarını aralıyor.

Binanın yapım aşaması şantiye alanından önce fabrikalarda başlıyor.

Binanın yapım aşaması şantiye alanından önce fabrikalarda başlıyor.

Söz konusu projenin başarısı, binanın şantiye alanında inşa edilmesi yerine her katın fabrika ortamında tam teşekküllü olarak üretilmesine dayanıyor. Duvarlardan pencerelere, elektrik ve su tesisatından havalandırma ünitelerine kadar tüm bileşenler fabrika bandında monte ediliyor. Katlanabilir tasarımları sayesinde standart nakliye konteyneri boyutlarına getirilebilen bu modüller, lojistik süreçlerini kolaylaştırarak dünyanın her noktasına transfer edilebilir bir nitelik taşıyor.

Yapının yapısal dayanıklılığının arkasında, geleneksel betonun yerini alan B-Core adlı özel bir çelik teknoloji bulunuyor.

Yapının yapısal dayanıklılığının arkasında, geleneksel betonun yerini alan B-Core adlı özel bir çelik teknoloji bulunuyor.

İki paslanmaz çelik levha arasına yerleştirilen binlerce kılcal borudan meydana gelen bu hafif yapı, betonarmeye kıyasla 10 kat daha hafif olmasına karşın deprem ve dış etkenlere karşı üst düzey mukavemet sergiliyor. İnşaat sahasında herhangi bir kaynak veya beton dökme işlemine ihtiyaç duyulmaksızın, modüller vinçler aracılığıyla üst üste dizilerek yüksek dayanımlı cıvatalarla birbirine sabitleniyor.

Uzmanlar, bu yöntemin inşaat maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, geleneksel şantiyelerin neden olduğu gürültü ve çevre kirliliğini minimize ettiğini belirtiyor. Hızlı kurulumun ardından tesisatların birbirine eklenmesiyle yapı doğrudan kullanıma hazır hale geliyor. Bu teknolojik atılım, modern mimaride sürdürülebilirlik ve hızın birleştiği yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
