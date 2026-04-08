Hem de Sarı Kola Olmadan: Sadece 28 Saatte 10 Katlı Apartman Diktiler

İki paslanmaz çelik levha arasına yerleştirilen binlerce kılcal borudan meydana gelen bu hafif yapı, betonarmeye kıyasla 10 kat daha hafif olmasına karşın deprem ve dış etkenlere karşı üst düzey mukavemet sergiliyor. İnşaat sahasında herhangi bir kaynak veya beton dökme işlemine ihtiyaç duyulmaksızın, modüller vinçler aracılığıyla üst üste dizilerek yüksek dayanımlı cıvatalarla birbirine sabitleniyor.

Uzmanlar, bu yöntemin inşaat maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, geleneksel şantiyelerin neden olduğu gürültü ve çevre kirliliğini minimize ettiğini belirtiyor. Hızlı kurulumun ardından tesisatların birbirine eklenmesiyle yapı doğrudan kullanıma hazır hale geliyor. Bu teknolojik atılım, modern mimaride sürdürülebilirlik ve hızın birleştiği yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.