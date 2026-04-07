Bilim Kanıtladı: Uyku Düzeninizde Yapacağınız Tek Bir Değişikli Ömrü Uzatıyor!

Araştırmacılar, 46 yaşındaki 3.231 bireyin uyku alışkanlıklarını giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bir hafta boyunca titizlikle takip etti. Katılımcılar, uyku düzenlerine göre 'düzenli', 'orta derece düzenli' ve 'düzensiz' olarak gruplandırıldı. On yıllık bir izleme sürecinin ardından elde edilen veriler oldukça sarsıcı: Günde sekiz saatten az uyuyan ve yatış saatleri sürekli değişen 'düzensiz' gruptaki bireylerin düzenli uyuyanlara kıyasla ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşama riski tam iki kat daha fazla çıktı.

İlginç bir şekilde, araştırmada uyku 'orta noktası' (uykuya dalış ile uyanış arasındaki tam orta zaman) değişkenliğinin de kalp sağlığını olumsuz etkilediği saptandı. Ancak çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, sabah uyanış saatlerinden ziyade, akşam yatağa giriş saatindeki sapmaların risk faktörü oluşturmasıydı. Düzensiz gruptaki bireylerin yatış saatleri arasında ortalama 108 dakikalık bir fark gözlemlenirken, düzenli grupta bu fark sadece 33 dakika civarındaydı.