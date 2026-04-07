Haberler
Yaşam
Bilim Kanıtladı: Uyku Düzeninizde Yapacağınız Tek Bir Değişikli Ömrü Uzatıyor!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 17:30

Modern yaşamın hızı içinde çoğumuz uykunun süresine veya kalitesine odaklansak da yeni bir bilimsel çalışma gözden kaçırdığımız kritik bir detayı gün yüzüne çıkarıyor: Yatağa giriş saatinin istikrarı. Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, kalp krizi ve felç gibi ciddi kardiyovasküler riskleri minimize etmek için her gece aynı saatte uyumanın uykunun süresi kadar hayati olabileceğini gösteriyor.

Uyku rutini ve kalp riski arasındaki çarpıcı bir bağlantı keşfedildi.

Araştırmacılar, 46 yaşındaki 3.231 bireyin uyku alışkanlıklarını giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bir hafta boyunca titizlikle takip etti. Katılımcılar, uyku düzenlerine göre 'düzenli', 'orta derece düzenli' ve 'düzensiz' olarak gruplandırıldı. On yıllık bir izleme sürecinin ardından elde edilen veriler oldukça sarsıcı: Günde sekiz saatten az uyuyan ve yatış saatleri sürekli değişen 'düzensiz' gruptaki bireylerin düzenli uyuyanlara kıyasla ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşama riski tam iki kat daha fazla çıktı.

İlginç bir şekilde, araştırmada uyku 'orta noktası' (uykuya dalış ile uyanış arasındaki tam orta zaman) değişkenliğinin de kalp sağlığını olumsuz etkilediği saptandı. Ancak çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, sabah uyanış saatlerinden ziyade, akşam yatağa giriş saatindeki sapmaların risk faktörü oluşturmasıydı. Düzensiz gruptaki bireylerin yatış saatleri arasında ortalama 108 dakikalık bir fark gözlemlenirken, düzenli grupta bu fark sadece 33 dakika civarındaydı.

Bu durumun merkezinde Circadian ritim ve vücudun iç dengesi yer alıyor.

Bilim insanları bu durumu, vücudumuzun biyolojik saati olan sirkadiyen ritim ile açıklıyor. Her gece farklı saatlerde uyumak, vücudun doğal döngüsünü bozarak kalbin ihtiyaç duyduğu dinlenme ve onarım sürecini sekteye uğratıyor. Ayrıca, iş yükü, stres ve mental sağlık sorunları gibi faktörlerin hem uyku düzenini bozduğu hem de doğrudan kalp sağlığını tehdit ettiği bir gerçek. Dolayısıyla düzensiz uyku aslında hayatımızdaki genel bir dengesizliğin de yansıması olabiliyor.

Yeterli ve düzenli uyku kalbi her daim koruyor.

Çalışmanın sunduğu önemli bir nüans ise uyku süresi ile rutin arasındaki ilişki. Araştırma, her gece ortalama sekiz saat ve üzeri uyuyan kişilerin yatış saatleri değişse bile bu riskten büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor. Yani yeterli uyku miktarı, düzensiz yatış saatinin getirdiği zararları bir nevi telafi edebiliyor. Ancak modern dünyada pek çok kişinin sekiz saat sınırının altında kaldığı düşünülürse, yatış saatini sabitlemek en ulaşılabilir sağlık müdahalesi haline geliyor.

Sonuç olarak, kardiyovasküler hastalıklar küresel çapta en yaygın ölüm nedeni olmaya devam ederken, uyku rutini üzerinde kontrol sahibi olmak sağlığımız için küçük ama devrim niteliğinde bir adım. Unutmayın, kalbinizi korumak için sadece ne kadar uyuduğunuz değil, yastığa ne zaman baş koyduğunuz da hayati bir önem taşıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
