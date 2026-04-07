Psikolojiye Göre Her gün Saatlerini Sosyal Medyada Harcayan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Araştırmacılar pasif sosyal medya tüketimini besin değeri düşük 'abur cubur' gıdalara benzetiyor. Kişinin başkalarının hayatlarını, fotoğraflarını ve hikâyelerini herhangi bir etkileşime girmeden takip etmesi, beyinde geçici bir sosyallik hissi uyandırsa da bu durumun kalıcı bir tatmin sağlamadığı belirtiliyor. Psikoloji literatüründe yer alan bulgulara göre, bu süreçte beynin görsel ve duygusal uyaranları işlemesine rağmen, gerçek bir sosyal ilişkinin en temel unsuru olan 'karşılıklılık' (reciprocity) ilkesi eksik kalıyor. Bu durum, kullanıcıda yemekten sonra hissedilen şişkinlik ve beraberinde gelen açlık hissine benzer bir 'dijital boşluk' yaratıyor.