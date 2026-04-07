article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Her gün Saatlerini Sosyal Medyada Harcayan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 17:02

Psikoloji ve davranış bilimleri alanında yapılan son araştırmalar, sosyal medya platformlarında saatlerce vakit geçirmenin bireyler üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Uzmanlar, kullanıcıların bu platformlarda 'boş vakit geçirmekten' ziyade, bilinçli olarak tasarlanmış bir geri bildirim döngüsüne hapsolduklarını ve bu durumun 'sosyal atıştırmalık' (social snacking) denilen bir psikolojik boşluğa yol açtığını bildirdi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://experteditor.com.au/blog/gen-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Sosyal atıştırmalık" beyin için besleyici olmayan bir döngü olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar pasif sosyal medya tüketimini besin değeri düşük 'abur cubur' gıdalara benzetiyor. Kişinin başkalarının hayatlarını, fotoğraflarını ve hikâyelerini herhangi bir etkileşime girmeden takip etmesi, beyinde geçici bir sosyallik hissi uyandırsa da bu durumun kalıcı bir tatmin sağlamadığı belirtiliyor. Psikoloji literatüründe yer alan bulgulara göre, bu süreçte beynin görsel ve duygusal uyaranları işlemesine rağmen, gerçek bir sosyal ilişkinin en temel unsuru olan 'karşılıklılık' (reciprocity) ilkesi eksik kalıyor. Bu durum, kullanıcıda yemekten sonra hissedilen şişkinlik ve beraberinde gelen açlık hissine benzer bir 'dijital boşluk' yaratıyor.

Kişiler üzerindeki değişim, kullanım süresinden çok kullanım biçimine bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından 2024 yılında yayımlanan kapsamlı analiz, yalnızlık ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiye dair ezber bozan veriler sundu. Genç Avrupalılar üzerinde yapılan incelemede, platformlarda geçirilen toplam süreden ziyade, bu sürenin kullanım biçiminin yalnızlık üzerinde etkili olduğu saptandı. İçeriği sadece izleyen 'pasif kullanıcılar' arasında yalnızlık oranları hızla artarken, mesajlaşma ve doğrudan iletişim yoluyla 'aktif kullanım' sergileyen bireylerde yalnızlık düzeyinin yükselmediği gözlendi.

Parasosyal ilişkiler yanıltıcı bir konfor oluşturuyor.

Modern dönemde 'parasosyal etkileşim' olarak adlandırılan, içerik üreticileri veya dijital figürlerle kurulan tek taraflı bağlar, yalnızlık hissine karşı geçici bir kalkan oluşturuyor. Bilimsel raporlar, bireylerin bu tek taraflı ilişkileri gerçek hayattaki arkadaşlıklardan daha 'öngörülebilir ve güvenli' bulmaya başladığına dikkat çekiyor. Ancak bu sanal bağların sosyal ihtiyaçları karşılama kapasitesinin sınırlı olması, kullanıcıyı sürekli yeni bir 'dijital doz' almaya iterek bağımlılık döngüsünü tetikliyor.

Uzmanlar, platformların varsayılan ayarlarının kullanıcıyı "aktif iletişim"den ziyade "pasif tüketime" yönlendirdiğini vurguluyor.

Sonsuz kaydırma (infinite scroll), algoritmik kürasyon ve otomatik oynatma gibi özelliklerin kullanıcıyı uygulamada daha uzun süre tutmak amacıyla davranış bilimciler ve mühendisler tarafından stratejik olarak geliştirildiği ifade ediliyor. Sonuç olarak, psikolojik esenlik için 'aktif bağlantı' gerekirken, mevcut iş modellerinin kullanıcıyı yalnızlaştıran 'pasif tüketime' teşvik ettiği uyarısı yapılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın