Haberler
Yaşam
Bize de Nasip Olur mu? İskoçya'da Doğanın İçinden Bir Ada Yaklaşık 3 Milyon TL'den Satışa Sunuldu




Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 16:24

İskoçya’nın batı kıyılarında, emlak piyasasında nadir görülen bir gelişme yaşanıyor. Kamuoyunda 'At Adası' olarak bilinen Eilean a' Chapuill, yaklaşık 50 bin sterlin (2 milyon 950 bin TL) başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. 

Kaynak: https://www.dailyrecord.co.uk/scotlan...
Reklam

Ada stratejik konumu ve panoramik manzarası ile öne çıkıyor.

Kilmory Plajı açıklarında yer alan ve yaklaşık 6 dönümlük bir yüzölçümüne sahip olan bu ada, uygun fiyatıyla uluslararası yatırımcıların ve gayrimenkul meraklılarının dikkatini çekmiş durumda.

Satışa ilişkin yayımlanan resmi şartnameye göre, ada Jura ve Islay adalarını kapsayan kesintisiz 360 derecelik panoramik bir görüş açısı sunuyor. Coğrafi konumu itibarıyla Crinan, Cairnbaan ve Tayvallich gibi yerleşim birimlerine yakın bir noktada bulunan taşınmazın mülkiyet sınırları içerisinde deniz ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla inşa edilmiş bir kayıkhane de mevcut.

İlgili emlak acentesi tarafından yayımlanan bilgilendirme metninde, mülkün lojistik zorluklarına dair kapsamlı bir güvenlik uyarısı yer alıyor.

Bölgedeki gelgit hareketlerinin ani ve öngörülemez bir seyir izlemesi nedeniyle, adaya erişimin ciddi sağlık ve güvenlik riskleri barındırdığı belirtildi.

Deniz seviyesinin çekildiği dönemlerde kısıtlı bir yürüyüş imkanı olsa da genel ulaşım yalnızca teknelerle sağlanabiliyor. Satış şartnamesinde, adaya yapılacak intikallerde oluşabilecek her türlü fiziksel risk ve sorumluluğun tamamen potansiyel alıcılara ait olduğu hükme bağlandı. Bu özel mülk, doğanın sert koşullarına uyum sağlayabilecek profesyonel hazırlığa sahip alıcılar için açık artırma usulüyle yeni sahibini bekliyor.

Reklam
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Reklam
