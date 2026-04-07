Kendiniz Hakkında Bilmeniz Gereken 16 Çılgın Psikolojik Gerçek

Gözlerimiz geniş satırlarda daha az kesintiye uğradığı için teknik olarak uzun satırları daha akıcı okuruz. Ancak bilişsel olarak kısa satırlar bize daha az yorucu ve daha 'bitirilebilir' geldiği için gazete veya blog tasarımlarında dar sütunları daha çekici buluruz.