Kendiniz Hakkında Bilmeniz Gereken 16 Çılgın Psikolojik Gerçek
Kaynak: http://www.playbuzz.com/julierichmond...
İnsan davranışlarının perde arkasındaki gizemli mekanizmaları keşfetmeye hazır mısınız? Günlük hayatta farkında olmadan sergilediğimiz pek çok tutum, aslında beynimizin evrimsel süreçte geliştirdiği karmaşık psikolojik kodlara dayanıyor. Alışkanlık edinme süresinden karar verme mekanizmalarına kadar şaşırtıcı detayları barındıran bu gerçekler, hem kendinize hem de çevrenize bakış açınızı kökten değiştirecek. Zihninizin işleyişine dair bu 16 çarpıcı bilgiyle, kendinizi yeniden tanımaya davetlisiniz.
1. Taklit etmek ve empati kurmak fiziksel bir durum.
2. Bir şeyleri hayal ederken eğik ya da başınız yukarıya dönük durursunuz.
3. Uzun satırları daha hızlı okursunuz; fakat her zaman kısaları tercih edersiniz.
4. Bir şeyi kaybetmek, sizi, o şeyi kazandığınızda duyduğunuz sevinçten iki kat daha fazla üzer.
5. Senkron halindeki etkinlikler, grupları bir arada tutar.
6. Her zaman değerlendirebileceğinizden daha fazla seçenek olmasını istersiniz.
7. Zamanınızın %30'unda zihniniz dağınık bir haldedir.
8. Diğer insanların sizden daha kolay etki altında kaldığını düşünürsünüz.
9. Gruplar, karar verme eyleminde kötüdür.
10. Bir alışkanlık edinmek yaklaşık 66 gün sürer.
11. Zeki insanlar kendi değerlerini küçümsemeye meyilliyken, aptal insanlar da tam tersine kendilerini yüceltmeye eğilimlidir.
12. Bilgisiz bir seçmenin listedeki ilk ismi seçmesi muhtemeldir.
13. Arkadaşlarınızda bir sınır vardır.
14. Özsaygısını yitirmiş kişiler diğer insanları aşağılamaya daha çok yatkındır.
15. İnsanlar, sonuç iyi olsa bile hızlı karar verirlerken stres yaşar.
16. İnsanlar izlendiğinde ya da izlendiğini düşündüklerinde daha iyi davranışlar sergilerler.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
