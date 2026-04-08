İklim Uzmanları Açıkladı: Yaz Mevsimi 5 Ay Sürecek, Türkiye'de Çöl İklimi Görülmeye Başlayacak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 08:50

Türkiye, küresel iklim krizinin etkilerini en derin ve en hızlı hisseden coğrafyaların başında geliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Şahin tarafından yürütülen güncel bir araştırma, ülkemizin yakın geleceğine dair oldukça sarsıcı bir tablo ortaya koyuyor. NASA ve Era5-Land gibi yüksek çözünürlüklü veri setlerinin kullanıldığı çalışma, 2050 yılından itibaren Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcak ve kurak bozkır ikliminin egemen olacağını, hatta bazı bölgelerde çölleşmenin başlayacağını öngörüyor.

Bozkıra Dönüşen Coğrafya ve Köppen-Geiger Sınıflandırmasına Dikkat Çekiliyor

Dünya genelinde kabul gören Köppen-Geiger iklim sınıflandırma sistemine dayanarak yapılan analizler, Türkiye’nin mevcut iklim yapısının dramatik bir değişim eşiğinde olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, özellikle 2050 yılı bir kırılma noktası niteliğinde. Orta seviye senaryolarda dahi Türkiye'nin iç kesimleri ile Avrupa'nın güneybatısı, mevcut bitki örtüsünü kaybederek kurak bozkır iklimine teslim oluyor. Daha karamsar senaryolarda ise tablo çok daha vahim: Karaman’ın kuzey kesimlerinde çöl ikliminin ilk izlerinin görülmesi bekleniyor. Bu değişim, sadece termometrelerin yükselmesi değil, ekosistemin kökten başkalaşması anlamına geliyor.

Su Kaynaklarında Kalite ve Miktar Krizi Öngörülüyor

İklim değişikliğinin en yıkıcı etkisi kuşkusuz su kaynakları üzerinde hissedilecek. Prof. Dr. Şahin, en kötü senaryoda Akdeniz Havzası’nda sıcaklıkların 6-7 derece artabileceğini ve yıllık yağış miktarının ortalama 100 milimetre azalacağını vurguluyor. Bu durum, tarımsal sulamanın ötesinde temel bir yaşam hakkı olan içme suyuna erişimi de tehdit ediyor. Isınan hava, su kaynaklarındaki mikroorganizma faaliyetlerini artırırken oksijen seviyesini düşürüyor. Dolayısıyla 2050 sonrasında toplum, sadece su azlığıyla değil, aynı zamanda içilemeyecek kadar düşük kaliteli su sorunuyla da yüzleşmek zorunda kalacak.

4-5 Ay Süren Yaz Mevsimi Yüzünden "Çölleşme" Artık Uzak Bir İhtimal Değil

Gözlemlenen veriler mevsimsel kaymaların şimdiden başladığını kanıtlıyor. Eskiden üç ay süren yaz sıcakları, günümüzde 4-5 aya kadar uzanmış durumda. Avrupa'nın yalnızca kuzey kesimlerinin mevcut iklimini koruyabileceği bu süreçte, Türkiye gibi güney kuşağı ülkeleri için 'çölleşme' artık uzak bir ihtimal değil, kapıdaki bir gerçeklik.

Bu karanlık tabloyu tersine çevirmek ya da etkilerini hafifletmek için karar alıcıların ivedilikle harekete geçmesi gerekiyor. Uzmanlar; yoğun ve plansız şehirleşmeden vazgeçilmesini, orman varlığının bilimsel projelerle artırılmasını ve su yönetiminde radikal politikaların hayata geçirilmesini şart koşuyor. İklim değişikliğine uyum sağlamak, artık bir tercih değil, gelecek nesiller için bir beka meselesidir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
