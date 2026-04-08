İklim Uzmanları Açıkladı: Yaz Mevsimi 5 Ay Sürecek, Türkiye'de Çöl İklimi Görülmeye Başlayacak

Gözlemlenen veriler mevsimsel kaymaların şimdiden başladığını kanıtlıyor. Eskiden üç ay süren yaz sıcakları, günümüzde 4-5 aya kadar uzanmış durumda. Avrupa'nın yalnızca kuzey kesimlerinin mevcut iklimini koruyabileceği bu süreçte, Türkiye gibi güney kuşağı ülkeleri için 'çölleşme' artık uzak bir ihtimal değil, kapıdaki bir gerçeklik.

Bu karanlık tabloyu tersine çevirmek ya da etkilerini hafifletmek için karar alıcıların ivedilikle harekete geçmesi gerekiyor. Uzmanlar; yoğun ve plansız şehirleşmeden vazgeçilmesini, orman varlığının bilimsel projelerle artırılmasını ve su yönetiminde radikal politikaların hayata geçirilmesini şart koşuyor. İklim değişikliğine uyum sağlamak, artık bir tercih değil, gelecek nesiller için bir beka meselesidir.