Dağlar Arasında Saklı Manastıra Tarihçiler Akın Ediyor: “Ankara’nın Sümelası” Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Manastırın Trabzon’daki Sümela Manastırı ile sergilediği görsel benzerlik, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ve tarihçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bazı tarihsel değerlendirmeler, yapının inşa tarihinin Sümela Manastırı’ndan daha eski bir döneme uzanabileceğine işaret ediyor. Günümüze temel surları ve duvar kalıntıları ulaşabilen yapının Bizans döneminde din adamları tarafından bir inziva merkezi ve savunma noktası olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.