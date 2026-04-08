Dağlar Arasında Saklı Manastıra Tarihçiler Akın Ediyor: “Ankara’nın Sümelası” Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Dağlar Arasında Saklı Manastıra Tarihçiler Akın Ediyor: “Ankara’nın Sümelası” Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 13:24

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, Alicin Deresi’nin sarp yamaçlarına kurulan ve halk arasında “Ankara’nın Sümelası” olarak bilinen Alicin Manastırı, mimari yapısıyla gizemli bir tarih sunuyor. Başkent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta konumlanan bu yapı, dik bir kaya bloğunun içerisine oyulmuş stratejik duruşuyla bölgenin en önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor.

Sümela ile Benzerlik Taşıyan Mimari Doku

Sümela ile Benzerlik Taşıyan Mimari Doku

Manastırın Trabzon’daki Sümela Manastırı ile sergilediği görsel benzerlik, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ve tarihçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bazı tarihsel değerlendirmeler, yapının inşa tarihinin Sümela Manastırı’ndan daha eski bir döneme uzanabileceğine işaret ediyor. Günümüze temel surları ve duvar kalıntıları ulaşabilen yapının Bizans döneminde din adamları tarafından bir inziva merkezi ve savunma noktası olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

İsim Kökeni ve Turizm Potansiyeli

İsim Kökeni ve Turizm Potansiyeli

Yapının ismiyle ilgili halk arasında yaygın bir rivayete göre, Celali İsyanları döneminde bölgeye sığınan “Ali” isimli bir figürden dolayı yapı “Alicin” şeklinde anılmaya başlandı. Sarp kayalıklara kurulu olması nedeniyle ulaşımı oldukça güç olan manastırın restorasyon çalışmaları ve ulaşım iyileştirmeleriyle bölge turizmine yüksek katma değer sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, bu nadide yapının tescillenerek korunması ve kültürel bir rota haline getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
