Dünyanın En Meşhur Dağının Zirvesi Kimseye Ait Değil: Tapusu Yok, Devlet Bile Kira Ödüyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 14:49

Japonya'nın ulusal sembolü Fuji Dağı, modern hukuk ile asırlık geleneklerin kesiştiği şaşırtıcı bir mülkiyet hikayesine ev sahipliği yapıyor. 3.776 metrelik devasa volkanın 3.360 metresinden zirvesine kadar uzanan bölümü, resmi kayıtlarda 'belirsiz bölge' şeklinde yer alıyor. Söz konusu alanın mülkiyet haklarını ise Fujisan Hongu Sengen Taisha Tapınağı elinde bulunduruyor.

Bu ilginç olayın temelleri 1606 yılında Edo döneminin kurucusu Shogun Tokugawa Ieyasu’nun attığı bir adımla başladı.

Shogun Tokugawa Ieyasu dağın zirvesini dini bir minnet göstergesi olarak tapınağa bağışladı. 19. yüzyıldaki Meiji Restorasyonu sırasında hükümet bu alanı kamulaştırsa da tapınak yönetimi İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen sistemde hakkını aramak için büyük bir hukuk mücadelesi başlattı. Süreç, 1974 yılında Japonya Yüksek Mahkemesi’nin tarihi iade kararıyla sonuçlandı ve 2004’te mülkiyet resmen tescil edildi.

Devlet kendi topraklarında kiracı oldu.

Güncel işleyişte, dağın en yüksek noktasında bulunan meteoroloji istasyonları ve iletişim kuleleri gibi kamu tesisleri için Japon devleti, tapınak yönetimine her yıl düzenli olarak sembolik bir kira bedeli ödüyor. Böylece Japonya, kendi topraklarındaki en stratejik noktalardan birinde 'kiracı' statüsüyle faaliyetlerini yürütüyor.

Fuji dağı "sınırı belirlenmemiş bölge" olarak varlığını koruyor.

Zirvenin özel mülk statüsü, idari haritalarda da eşine az rastlanır bir boşluk yaratıyor. Dağın eteklerini paylaşan Shizuoka ve Yamanashi eyaletleri, zirve noktasının tapınağa ait olması sebebiyle sınır hattını bu bölgede birleştiremiyor. Neticede Japonya’nın en meşhur noktası, resmi coğrafi veri tabanlarında hala 'sınırı belirlenmemiş bölge' ibaresiyle varlığını koruyor. Fuji Dağı, bu yapısıyla modern dünyada geleneksel mirasın hukuki gücünü temsil etmeyi sürdürüyor.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
