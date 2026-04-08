Dünyanın En Meşhur Dağının Zirvesi Kimseye Ait Değil: Tapusu Yok, Devlet Bile Kira Ödüyor

Güncel işleyişte, dağın en yüksek noktasında bulunan meteoroloji istasyonları ve iletişim kuleleri gibi kamu tesisleri için Japon devleti, tapınak yönetimine her yıl düzenli olarak sembolik bir kira bedeli ödüyor. Böylece Japonya, kendi topraklarındaki en stratejik noktalardan birinde 'kiracı' statüsüyle faaliyetlerini yürütüyor.