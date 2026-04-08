ChatGPT CEO'suna Art Arda Suçlamalar: "Sosyopat, Manipülatif ve Güvenilmez"

2023 yılının sonlarında OpenAI yönetim kurulunun Altman’ı aniden görevden alması, teknoloji tarihine 'The Blip' (Marvel evrenindeki yok oluş ve geri dönüşe atıfla) olarak geçti. O dönemde şirketin baş bilim insanı Ilya Sutskever, Altman’ın şeffaf olmadığını ve yönetim kurulunu yalanlarla yanılttığını savunuyordu. Sutskever’e göre Altman, insanlık için varoluşsal riskler taşıyabilecek 'Genel Yapay Zeka' (AGI) düğmesine basacak doğru kişi değildi.

Yönetim kurulu, Altman’ın güven sarsıcı davranışlarını gerekçe göstererek yolları ayırdı ancak bu ayrılık kısa sürdü. Microsoft’un devasa desteği ve Altman’ın stratejik manevraları sayesinde, eski yönetim kurulu tasfiye edilerek Altman zaferle koltuğuna geri döndü. Bugün OpenAI, trilyon dolarlık bir halka arzın eşiğinde, dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olarak yoluna devam ediyor.