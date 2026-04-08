ChatGPT CEO'suna Art Arda Suçlamalar: "Sosyopat, Manipülatif ve Güvenilmez"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 15:25

Yapay zeka dünyasının zirvesindeki isim Sam Altman, son dönemde teknoloji dünyasının en çok tartıştığı figür haline geldi. The New Yorker tarafından hazırlanan, araştırmacı gazeteciler Ronan Farrow ve Andrew Marantz imzalı kapsamlı dosya, ChatGPT’nin mimarı OpenAI CEO’sunun portresini çarpıcı detaylarla ortaya koyuyor. 100’den fazla kaynakla yapılan görüşmelere dayanan araştırma, Altman’ı sadece bir vizyoner değil, aynı zamanda 'manipülatif', 'güvenilmez' ve hatta 'sosyopatlık düzeyinde kayıtsız' biri olarak tanımlayan iddiaları gündeme taşıyor.

https://www.newyorker.com/magazine/20...
2023 yılının sonlarında OpenAI yönetim kurulunun Altman’ı aniden görevden alması, teknoloji tarihine 'The Blip' (Marvel evrenindeki yok oluş ve geri dönüşe atıfla) olarak geçti. O dönemde şirketin baş bilim insanı Ilya Sutskever, Altman’ın şeffaf olmadığını ve yönetim kurulunu yalanlarla yanılttığını savunuyordu. Sutskever’e göre Altman, insanlık için varoluşsal riskler taşıyabilecek 'Genel Yapay Zeka' (AGI) düğmesine basacak doğru kişi değildi.

Yönetim kurulu, Altman’ın güven sarsıcı davranışlarını gerekçe göstererek yolları ayırdı ancak bu ayrılık kısa sürdü. Microsoft’un devasa desteği ve Altman’ın stratejik manevraları sayesinde, eski yönetim kurulu tasfiye edilerek Altman zaferle koltuğuna geri döndü. Bugün OpenAI, trilyon dolarlık bir halka arzın eşiğinde, dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olarak yoluna devam ediyor.

Dosyada yer alan en dikkat çekici iddialardan biri Altman’ın insanları manipüle etme becerisi üzerine. Eski iş ortakları onun iletişim tarzını 'Jedi zihin oyunlarına' benzetiyor. Altman’ın karşısındaki kişinin önceliklerine göre şekil değiştirebildiği, etik kaygısı olanlara 'güvenlik' masalları anlatırken, yatırımcılara ise sadece 'kar ve büyüme' vadettiği öne sürülüyor.

OpenAI yönetim kurulundan isimsiz bir kaynak, Altman’ın karakterindeki tehlikeli zıtlığı şu sözlerle özetliyor: 'İnsanda nadiren bir arada görülen iki özelliğe sahip; her etkileşimde sevilme arzusu ve başkalarını aldatmanın sonuçlarına karşı neredeyse sosyopatik düzeyde bir kayıtsızlık.' Bu durum, Altman’ın hem bir kitle lideri hem de duygulardan arınmış bir stratejist olarak görülmesine neden oluyor.

OpenAI ilk kurulduğunda kendini kar amacı gütmeyen, insanlığı koruma odaklı bir yapı olarak pazarlıyordu. Ancak zamanla bu idealizm yerini sert bir piyasa rekabetine bıraktı. Dosyada, şirketin kurucularından Greg Brockman’ın yapay zekayı tıpkı nükleer silahlarda olduğu gibi ülkeleri birbirine düşürerek fon toplama aracı (mahkum ikilemi) olarak kullanma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Altman ise yapay zekanın iklim krizini çözecek, uzay kolonileri kuracak ve fiziğin sırlarını çözecek 'mucizevi' bir gelecek yaratacağını savunuyor. Ancak bu pembe tablonun arkasında, göç idaresi, iç gözetim ve savaş bölgelerinde otonom silah kullanımı gibi tartışmalı devlet sözleşmeleri yatıyor.

Altman’ın özel hayatına dair, kız kardeşi tarafından ortaya atılan ancak kendisi ve ailesi tarafından reddedilen ağır çocukluk istismarı iddiaları da dosyanın karanlık bir parçası olarak duruyor. Gazeteci Ronan Farrow’a göre, Altman’ın kişiliği hakkındaki bu iddiaları önemli kılan şey, elinde tuttuğu devasa güç.

Geleceğimizi şekillendirecek en kritik teknolojinin 'güvenilmez' ve 'manipülatif' olduğu iddia edilen bir liderin elinde olması, sadece Silikon Vadisi’ni değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir güvenlik sorusuna dönüşüyor. Eğer yapay zeka bir gün her şeyi kontrol edecekse, o yapay zekayı kontrol eden kişiye gerçekten güvenebilir miyiz? The New Yorker’ın dosyası, bu sorunun cevabını henüz vermese de şüphe bulutlarını Altman’ın üzerinde toplamayı başarıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
