Dönme Dolap Gibi Köprü Yaptılar: 1 Günlük Yolu 4 Dakikaya İndirdi

Yapının işleyiş mekanizması, antik Yunan bilgini Arşimet’in 'Kaldırma Kuvveti İlkesi' temel alınarak kurgulanıyor. Her biri 300 ton su kapasitesine sahip iki dev hazne, sisteme gemi giriş yapsa dahi ağırlık dengesini muhafaza ediyor. Hazneye giren gemi, kendi ağırlığına eşdeğer miktarda suyu dışarı ittiği için statik denge korunuyor. Bu fiziksel avantaj sayesinde devasa mekanizmanın 180 derecelik dönüşü için yalnızca 1.5 kWh enerji harcanıyor; bu miktar yaklaşık sekiz ev tipi su ısıtıcısının tüketimine karşılık geliyor.