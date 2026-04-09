Bilim 30 Yıllık Sırrı Çözdü: Beyni Koruyan ve Kanserle Savaşan Gizli Besin Bulundu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 15:10

Bilim dünyası, insan biyolojisinin en derin labirentlerinden birinde 30 yıldır süregelen gizemi nihayet aydınlattı. Florida Üniversitesi ve Trinity College Dublin liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, beyin sağlığından kanserle mücadeleye kadar hayati roller üstlenen kritik bir mikro besinin hücrelerimize nasıl ulaştığını keşfetti. 'Queuosine' (okunuşuyla cue-o-scene) adı verilen bu bileşiğin izini süren bilim insanları, vücudun bu maddeyi nasıl absorbe ettiğini bularak tıp tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Vücudun dışarıdan temin etmek zorunda olduğu bu bileşik yaşamsal fonksiyonlar için kritik önem taşıyor

Queuosine, vücudumuzun kendi başına üretemediği, adeta bir vitamin gibi dışarıdan alınması gereken mucizevi bir bileşiktir. Kaynağı ise tükettiğimiz gıdalar ve bağırsaklarımızda bizimle uyum içinde yaşayan dost bakterilerdir. On yıllardır önemi bilinmesine rağmen, bu besinin hücre içine nasıl sızdığı bir bilmece olarak kalmıştı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, bu gizemli geçişi sağlayan anahtarı, yani ilgili geni gün yüzüne çıkardı.

Araştırmanın başındaki isimlerden Profesör Valérie de Crécy-Lagard, bu keşfi '30 yıllık bir avın sonu' olarak nitelendiriyor. Bilim insanları uzun zamandır bir taşıyıcının varlığından şüpheleniyordu ancak kimse onu bulamıyordu. Bu keşif, beslenme düzenimizin ve mikrobiyomumuzun genetik ifadelerimizi nasıl şekillendirdiğini anlamak adına devrim niteliğinde bir adım.

Peki Queuosine tam olarak ne yapıyor?

Bu küçük molekül, vücudun protein inşa etme sürecinde kritik bir 'denetleyici' rolü üstleniyor. DNA'daki talimatları okuyup proteine dönüştüren transfer RNA (tRNA) moleküllerini modifiye ederek, genetik kodun doğru okunmasını sağlıyor. Bir bakıma, vücudun biyolojik yazılımına en hassas ayarları yapıyor.

Araştırmacılar, bu süreci yöneten gizli kapının SLC35F2 geni olduğunu belirledi. Daha önce sadece bazı virüslerin ve kanser ilaçlarının hücreye girişiyle ilişkilendirilen bu genin aslında Queuosine'in ana taşıyıcısı olduğu anlaşıldı.

Uluslararası akademik iş birliği sayesinde biyolojik sistemlerdeki bu önemli eksik halka tamamlanmış bulunuyor

1970'lerde keşfedilmesine rağmen hak ettiği ilgiyi yeni görmeye başlayan bu besin, hafıza, öğrenme yetisi, metabolik denge ve strese karşı direnç gibi pek çok alanda söz sahibi. Queuosine taşıyıcısının deşifre edilmesi, özellikle nörolojik hastalıklar ve kanser savunma mekanizmaları üzerine geliştirilecek yeni nesil tedavilerin önünü açıyor. Uluslararası bir iş birliğinin meyvesi olan bu başarı, sağlıklı bir yaşamın sadece yediklerimizde değil, o yiyeceklerin hücrelerimize nasıl ulaştığında saklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
