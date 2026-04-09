Bilim 30 Yıllık Sırrı Çözdü: Beyni Koruyan ve Kanserle Savaşan Gizli Besin Bulundu

Queuosine, vücudumuzun kendi başına üretemediği, adeta bir vitamin gibi dışarıdan alınması gereken mucizevi bir bileşiktir. Kaynağı ise tükettiğimiz gıdalar ve bağırsaklarımızda bizimle uyum içinde yaşayan dost bakterilerdir. On yıllardır önemi bilinmesine rağmen, bu besinin hücre içine nasıl sızdığı bir bilmece olarak kalmıştı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, bu gizemli geçişi sağlayan anahtarı, yani ilgili geni gün yüzüne çıkardı.

Araştırmanın başındaki isimlerden Profesör Valérie de Crécy-Lagard, bu keşfi '30 yıllık bir avın sonu' olarak nitelendiriyor. Bilim insanları uzun zamandır bir taşıyıcının varlığından şüpheleniyordu ancak kimse onu bulamıyordu. Bu keşif, beslenme düzenimizin ve mikrobiyomumuzun genetik ifadelerimizi nasıl şekillendirdiğini anlamak adına devrim niteliğinde bir adım.