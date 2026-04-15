‘Türkiye’nin Maldivleri’ Olarak Bilinen Salda Gölü’ne NASA Geliyor: "Mars Kraterine Benzetiliyor"

Salda’nın sadece turistik değil, aynı zamanda bir spor ve bilim üssü olması yolunda adımlar atılıyor. Geçtiğimiz dönemde düzenlenen ve 460 sporcunun katıldığı duatlon ve maraton etkinliklerinin ardından, bölgenin gençlere yönelik bir TÜBİTAK Bilim Kampı’na ev sahipliği yapması planlanıyor. Güney Kore ve Rusya başta olmak üzere yoğun bir yabancı turist ilgisiyle karşılaşan gölün, akademik ve sportif faaliyetlerle dünya literatüründeki yerini sağlamlaştırması bekleniyor.