‘Türkiye’nin Maldivleri’ Olarak Bilinen Salda Gölü’ne NASA Geliyor: "Mars Kraterine Benzetiliyor"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 14:47

'Türkiye’nin Maldivleri' olarak isimlendirilen ve Mars’taki Jezero Krateri ile benzer jeolojik özellikler sergileyen Burdur’daki Salda Gölü, haziran ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkililerini konuk etmeye hazırlanıyor. Bölgedeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gölün su seviyesinin yağışlarla birlikte beklenen düzeyde seyrettiğini ve koruma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bilimsel çalışmalar kapsamında NASA ve Kaliforniya Üniversitesi’nden uzman isimler bölgeye gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi iş birliğiyle 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan astrobiyoloji etkinlikleri, Salda Gölü’nü küresel bir bilim merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde NASA ve Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının katılımıyla gökyüzü gözlemleri ve teknik incelemeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın 27 Nisan tarihinde bölgeyi ziyaret ederek çalışmalara destek vereceği açıklandı.

Doğal ekosistemin korunması amacıyla bölgede çok sıkı güvenlik ve çevre tedbirleri uygulanacak

Yıllık yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü çevresinde, çevresel tahribatı önlemek adına benzinli araç kullanımı tamamen yasaklanmış durumda. Sadece elektrikli araçların geçişine izin verilen bölgede mangal yakmak ve sigara içmek gibi faaliyetlere de müsaade edilmiyor. Koruma faaliyetleri kapsamında jandarmanın atlı birlikleri denetim yaparken, cankurtaran hizmetleri ise elektrikli AFAD botları aracılığıyla sağlanıyor.

Uluslararası spor organizasyonları ve bilim kampları ile genç nesillerin bölgeye ilgisi artırılacak

Salda’nın sadece turistik değil, aynı zamanda bir spor ve bilim üssü olması yolunda adımlar atılıyor. Geçtiğimiz dönemde düzenlenen ve 460 sporcunun katıldığı duatlon ve maraton etkinliklerinin ardından, bölgenin gençlere yönelik bir TÜBİTAK Bilim Kampı’na ev sahipliği yapması planlanıyor. Güney Kore ve Rusya başta olmak üzere yoğun bir yabancı turist ilgisiyle karşılaşan gölün, akademik ve sportif faaliyetlerle dünya literatüründeki yerini sağlamlaştırması bekleniyor.

İlginizi çekebilir;

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
