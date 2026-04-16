Türkiye Tarımında Yeni Dönem: Polonya’nın "Siyah Altını" Anadolu Topraklarında Hayat Buluyor

Ülke genelindeki üretim faaliyetleri incelendiğinde, Kırklareli geniş arazi yayılımı ve toplam üretim hacmiyle listenin başında yer alıyor. Aronyayı Türkiye ile ilk tanıştıran ve 'Yalova Aronyası' ibaresiyle coğrafi işaret tescili alan Yalova ise sektörel öncülüğünü sürdürüyor. Üçüncü sıraya yerleşen Çanakkale’deki modern bahçe yatırımları, Türkiye’nin Polonya’nın küresel hegemonyasına ortak olma hedefini destekliyor. Eksi 30 dereceye kadar dayanıklılık gösteren bu bitki, Trakya ve Marmara bölgelerinde katma değeri yüksek bir alternatif olarak çiftçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.