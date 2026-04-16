Türkiye Tarımında Yeni Dönem: Polonya’nın "Siyah Altını" Anadolu Topraklarında Hayat Buluyor

Türkiye Tarımında Yeni Dönem: Polonya’nın "Siyah Altını" Anadolu Topraklarında Hayat Buluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 11:41

Dünya genelindeki üretim hakimiyeti Polonya’nın elinde bulunan ve yüksek antioksidan içeriğiyle 'süper meyve' olarak nitelendirilen aronya, Türkiye’de kurulan stratejik üretim üsleriyle yerli tarımın yeni gücü haline geliyor. Geçmiş yıllarda yalnızca ithalat yoluyla sofralara ulaşabilen ve 'egzotik sağlık ürünü' kategorisinde değerlendirilen bu meyve, Türkiye’nin son beş yılda gerçekleştirdiği tarımsal atılımlar neticesinde geniş bir coğrafyada yetiştirilmeye başlanıyor. Özellikle dondurucu soğuklara karşı gösterdiği yüksek dirençle dikkat çeken aronya, Anadolu’nun sert iklim şartlarını ekonomik bir avantaja dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Kaynak

Kaynak: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/y...
Kırklareli ve Yalova illeri modern üretim altyapılarıyla aronya tarımının merkezi haline geliyor

Kırklareli ve Yalova illeri modern üretim altyapılarıyla aronya tarımının merkezi haline geliyor

Ülke genelindeki üretim faaliyetleri incelendiğinde, Kırklareli geniş arazi yayılımı ve toplam üretim hacmiyle listenin başında yer alıyor. Aronyayı Türkiye ile ilk tanıştıran ve 'Yalova Aronyası' ibaresiyle coğrafi işaret tescili alan Yalova ise sektörel öncülüğünü sürdürüyor. Üçüncü sıraya yerleşen Çanakkale’deki modern bahçe yatırımları, Türkiye’nin Polonya’nın küresel hegemonyasına ortak olma hedefini destekliyor. Eksi 30 dereceye kadar dayanıklılık gösteren bu bitki, Trakya ve Marmara bölgelerinde katma değeri yüksek bir alternatif olarak çiftçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gıda sanayiinden kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş kullanım yelpazesi sanayicilere hammadde sağlıyor

Gıda sanayiinden kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş kullanım yelpazesi sanayicilere hammadde sağlıyor

Görünüş itibarıyla yaban mersiniyle benzerlik gösteren ancak besin değerleri bakımından çok daha kuvvetli bileşenler barındıran aronya; mutfaklarda, laboratuvarlarda ve endüstriyel tesislerde temel girdi olarak kullanılıyor. Meyve suyu karışımları, reçel ve pastacılık ürünlerinde doğal aroma verici işlevi görürken, tıp dünyasında bağışıklık sistemini destekleyici şurupların ana bileşenini oluşturuyor. Anti-aging özellikleri sebebiyle kozmetik sektörünün de odağına giren meyve, hem taze hem de işlenmiş formda piyasaya sunuluyor.

Yüksek ekonomik getiri oranları üreticilerin finansal sürdürülebilirliğini kuvvetli bir şekilde destekliyor

Yüksek ekonomik getiri oranları üreticilerin finansal sürdürülebilirliğini kuvvetli bir şekilde destekliyor

Klasik tarım ürünlerine kıyasla çok daha yüksek kâr marjı sunan aronya, kilogram başına sunduğu fiyatlarla tarım ekonomisinde yeni bir denge kuruyor. Kalite standartlarına göre taze meyvenin kilogramı 120 TL ile 220 TL arasında alıcı bulurken, kurutulmuş formlarda bu rakam 500 TL bandına kadar yükseliyor. Özellikle endüstriyel işleme tabi tutulan aronya tozu ve özütü gibi yüksek teknolojili ürünlerin kilogram fiyatı 800 TL barajını aşarak, Türkiye’nin tarımsal ihracat vizyonuna kritik bir katkı sağlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
