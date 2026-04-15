700 Bin Yıldır Uyuyan Dev Uyandı: Uzaydan Bile Görülebilen Yanardağı Bilim İnsanlarını Endişelendiriyor

Jeofiziksel modellemeler, sarsıntı ve yükselmeye neden olan kaynağın yüzeyin yaklaşık 490 ila 630 metre altında konumlandığını gösterdi. Bu sığ derinlik, ana magma rezervuarından ziyade, sıcak su ve gazların sirkülasyon yaptığı hidrotermal sistemdeki bir aşırı basınç durumuna işaret etti. Bilim insanları, yaklaşık 3,2 kilometre derinlikte bulunan magmadan sızan uçucu gazların yüzeye yakın gözenekli kayaçları şişirdiğini ve sistemin bir nevi 'yavaş sıkışma' evresinde olduğunu değerlendirdi.