Okyanusun En Derin Noktasında Rekorluk Keşif: Tanımlanamayan Bir Canlı Bulundu

Yürütülen ekspedisyon kapsamında sadece bu gizemli canlı değil, aynı zamanda bölgedeki zengin biyolojik çeşitlilik de kayıt altına alındı. Binlerce metre derinlikte koloniler kuran deniz zambakları, avcı özellikleriyle dikkat çeken etçil süngerler ve şimdiye kadar tespit edilen en derin noktada yaşayan balık türleri gözlemlendi. Bu veriler, okyanus tabanlarındaki yaşamın tahmin edilenden çok daha karmaşık ve dirençli bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha somut bir şekilde ortaya koydu.