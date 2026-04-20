Türkiye'nin "Sarı Altını" Kıta Değiştirdi: Eski Gelenek Avustralya'ya Örnek Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 18:27

Türkiye'nin dünya genelinde 'sarı altın' olarak markalaşan kuru kayısı üretimi, tarım sektöründeki stratejik üstünlüğünü küresel ölçekte hissettirmeye devam ediyor. Küresel kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık %85 gibi devasa bir oranını tek başına karşılayan Türkiye, üretim kapasitesi ve kalite standartlarıyla artık diğer kıtalar için bir referans noktası haline gelmiş durumda.

Avustralya tarım stratejilerini Türkiye'nin üretim modeline göre şekillendiriyor

Son dönemde tarımsal portföyünü genişletmeyi amaçlayan Avustralya, Türkiye'nin kayısı üretimindeki başarısını teknik takibe aldı. Özellikle Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinde, Malatya'nın kurutmalık türlerine genetik yakınlık gösteren fidanlarla geniş ölçekli modern meyve bahçeleri tesis ediliyor. Avustralyalı tarım işletmecileri, Anadolu'nun köklü geleneksel kurutma yöntemlerini modern teknolojik altyapıyla birleştirerek, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere küresel pazarda pay sahibi olmayı planlıyor.

Güney yarımkürenin mevsimsel avantajı kesintisiz tedarik zinciri vadediyor

Avustralya'nın Türk tipi kayısı üretimine yönelmesindeki temel unsurlardan biri, iki ülke arasındaki mevsimsel takvim farklılığı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de hasat ve kurutma süreci tamamlandığında Güney Yarımküre'de üretimin başlaması, Türk tipi kayısının yılın her döneminde taze ve yeni kurutulmuş şekilde piyasada bulunmasına imkân tanıyor. Bu döngü, ürünün dünya genelindeki sofralarda süreklilik kazanması açısından kritik bir avantaj sağlıyor.

Malatya'nın sahip olduğu eşsiz ekoloji kopyalanması imkansız bir değer sunuyor

Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısı, yüksek şeker oranı ve özgün aromasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Tarım uzmanları, Avustralya’daki üretim girişimlerine rağmen, bölgeye has toprak yapısı ve mikro-klima özelliklerinin taklit edilemeyeceğini vurguluyor. Türkiye, üretim disiplini ve genetik mirasıyla dünya liderliğini sürdürürken, geliştirdiği modellerle modern tarım dünyasına yön vermeyi sürdürüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
