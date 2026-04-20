71 Yaşındaki Erdoğan Amcanın Yeşil Mirası: 12 Yılda 12 Bin Fidan Dikti
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez beldesinde yaşayan 71 yaşındaki Erdoğan Yücel, 2014 yılında başlattığı ağaçlandırma seferberliği ile bölgenin çehresini değiştirdi. Yaklaşık 12 yıl önce kurak bir araziyi yeşillendirme hayaliyle yola çıkan Yücel, bugüne kadar toprakla buluşturduğu 12 bin fidan sayesinde bozkırın ortasında geniş bir yeşil alan oluşturmayı başardı.
Kurumsal bir kimlik kazandırılan ağaçlandırma çalışmaları sonucunda mera alanı orman statüsüne geçti
Emekli vatandaş gününün büyük bir kısmını fidanların bakımı ve sulama işlerine ayırıyor
Bölge halkı ve gurbetteki vatandaşların desteğiyle oluşturulan alanın mesire yerine dönüştürülmesi hedefleniyor
