71 Yaşındaki Erdoğan Amcanın Yeşil Mirası: 12 Yılda 12 Bin Fidan Dikti

İlerleyen yaşına rağmen ağaçlandırma sahasındaki mesaisini aksatmayan Yücel, vaktinin yaklaşık yüzde 80'ini fidanların arasında geçiriyor. Dernek bütçesine ek yük getirmemek adına herhangi bir personel istihdam etmeyen Yücel, sulama, budama ve genel kontrol işlemlerini bizzat üstleniyor. Her bir ağacı kendi evladı gibi sahiplendiğini belirten Yücel, kuruyan her fidanın derin bir üzüntüye yol açtığını ifade ederek doğaya olan bağlılığını vurguluyor.