Haberler
Yaşam
71 Yaşındaki Erdoğan Amcanın Yeşil Mirası: 12 Yılda 12 Bin Fidan Dikti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 19:00

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez beldesinde yaşayan 71 yaşındaki Erdoğan Yücel, 2014 yılında başlattığı ağaçlandırma seferberliği ile bölgenin çehresini değiştirdi. Yaklaşık 12 yıl önce kurak bir araziyi yeşillendirme hayaliyle yola çıkan Yücel, bugüne kadar toprakla buluşturduğu 12 bin fidan sayesinde bozkırın ortasında geniş bir yeşil alan oluşturmayı başardı.

Kurumsal bir kimlik kazandırılan ağaçlandırma çalışmaları sonucunda mera alanı orman statüsüne geçti

Çalışmalarına resmiyet kazandırmak ve süreci daha sistematik yürütmek amacıyla Suvermez Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni kuran Yücel, büyük bir kararlılıkla bürokratik süreçleri takip etti. Yapılan girişimler neticesinde, beldede bulunan 340 bin metrekarelik atıl mera arazisinin statüsü değiştirilerek ormanlık alan olarak tescil edilmesi sağlandı. Bu adım, bölgenin ekolojik dengesine katkı sunacak uzun vadeli bir projenin temel taşını oluşturdu.

Emekli vatandaş gününün büyük bir kısmını fidanların bakımı ve sulama işlerine ayırıyor

İlerleyen yaşına rağmen ağaçlandırma sahasındaki mesaisini aksatmayan Yücel, vaktinin yaklaşık yüzde 80'ini fidanların arasında geçiriyor. Dernek bütçesine ek yük getirmemek adına herhangi bir personel istihdam etmeyen Yücel, sulama, budama ve genel kontrol işlemlerini bizzat üstleniyor. Her bir ağacı kendi evladı gibi sahiplendiğini belirten Yücel, kuruyan her fidanın derin bir üzüntüye yol açtığını ifade ederek doğaya olan bağlılığını vurguluyor.

Bölge halkı ve gurbetteki vatandaşların desteğiyle oluşturulan alanın mesire yerine dönüştürülmesi hedefleniyor

Başlangıç sürecinde yerel halk ve çobanlar tarafından mera alanının daralacağı endişesiyle çeşitli tepkilerle karşılaşan proje, fidanların boy vermesiyle birlikte toplumun takdirini topladı. Gurbette yaşayan Suvermezlilerin maddi ve manevi katkılarıyla büyüyen bu yeşil mirasın, gelecek nesiller için bir dinlenme ve etkinlik alanı olarak kullanılması planlanıyor. Zor koşullara rağmen pes etmeyen Erdoğan Yücel, tek amacının topluma ve gençlere gölgesinde huzur bulacakları kalıcı bir eser bırakmak olduğunu kaydediyor.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
