Bilim Kanıtladı: Sadece 10 Saniyede Hafızanızı Daha Verimli Hale Getirmenin 5 Yolu

Psikoloji literatüründe yer alan 'unutma eğrisi', öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmının ilk otuz dakika içinde kaybedildiğini ortaya koyuyor. Notları sadece pasif bir şekilde okumak yerine, kendi kendine test uygulama, flaş kart kullanma veya bilgiyi yüksek sesle açıklama gibi yöntemler hafıza yollarını sağlamlaştırıyor. Her başarılı geri çağırma işlemi, nöronlar arasındaki bağlantıları kuvvetlendirerek bilginin kalıcı hale gelmesine yardım ediyor.