MIT Kanıtladı: Yapay Zeka Beyin Aktivitesini Yüzde 55 Düşürerek "İnsanları Aptallaştırıyor"

Henüz akademik bir dergide yayımlanmamış olan araştırma sonuçları, ChatGPT kullanan grubun beyin fonksiyonlarında ciddi bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Yapay zeka yardımıyla metin oluşturan bireylerin beyin aktivitelerinde, diğer gruplara oranla yüzde 55'e varan bir azalma kaydedildi. Araştırmacılar, bu durumun beynin tam bir uyku haline geçmesi anlamına gelmediğini, ancak yaratıcılık ve derinlemesine bilgi işleme süreçlerinden sorumlu alanların pasifleştiğini ifade etti. Bu durumun sonucunda, bireylerin kendi yazdıkları metinlere karşı aidiyet hissetmedikleri ve içerikleri hatırlamakta güçlük çektikleri belirlendi.