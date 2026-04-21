MIT Kanıtladı: Yapay Zeka Beyin Aktivitesini Yüzde 55 Düşürerek "İnsanları Aptallaştırıyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 15:59

Yapay zeka tabanlı büyük dil modellerinin kullanım alanı genişlerken, bu teknolojilerin insan bilişsel yetenekleri üzerindeki olumsuz etkilerine dair bilimsel uyarılar artış gösteriyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı Natalia Kosmyna, eğitim ve iş başvuruları süreçlerinde yapay zekâ kullanımının zihinsel süreçleri körelttiğine dair bulgulara ulaştı. Kosmyna staj başvurularındaki niyet mektuplarının tek tipleşmesi ve öğrencilerin ders içeriklerini hatırlama sürelerinin kısalması üzerine konuyu laboratuvar ortamına taşıdı.

Kaynak: https://time.com/7295195/ai-chatgpt-g...
Beyin Dalgaları Üzerinde Yapılan İncelemeler Çarpıcı Veriler Ortaya Koydu

MIT Media Lab araştırmacıları tarafından yürütülen ve 54 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen deneyde, deneklerin beyin dalgaları anlık olarak takip edildi. Üç gruba ayrılan öğrencilerden, ChatGPT kullananlar, yalnızca arama motoru yardımı alanlar ve hiçbir teknolojik destek almayanlar şeklinde farklı yöntemlerle denemeler yazmaları talep edildi. Yapılan ölçümlerde, hiçbir teknolojik araç kullanmadan metin üreten grubun beyin aktivitesinin en yüksek seviyede seyrettiği belirlendi. Bu gruptaki öğrencilerin beyinlerinin birçok bölgesinde yaygın ve güçlü bir aktivite gözlemlenirken, süreci tamamen zihinsel çabayla yönettikleri saptandı.

Yapay Zeka Kullanımı Beyin Aktivitesini Yüzde 55 Oranında Düşürdü

Henüz akademik bir dergide yayımlanmamış olan araştırma sonuçları, ChatGPT kullanan grubun beyin fonksiyonlarında ciddi bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Yapay zeka yardımıyla metin oluşturan bireylerin beyin aktivitelerinde, diğer gruplara oranla yüzde 55'e varan bir azalma kaydedildi. Araştırmacılar, bu durumun beynin tam bir uyku haline geçmesi anlamına gelmediğini, ancak yaratıcılık ve derinlemesine bilgi işleme süreçlerinden sorumlu alanların pasifleştiğini ifade etti. Bu durumun sonucunda, bireylerin kendi yazdıkları metinlere karşı aidiyet hissetmedikleri ve içerikleri hatırlamakta güçlük çektikleri belirlendi.

Bilişsel Teslimiyet Süreci İnsan Sezgilerini Tehdit Altına Aldı

Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan paralel çalışmalar, insanların yapay zekâ çıktılarını sorgulamadan kabul etme eğilimini 'bilişsel teslimiyet' olarak tanımladı. Bireylerin kendi mantık süzgeçlerini ve sezgilerini devre dışı bırakarak algoritmaların sunduğu verilere boyun eğmesi, uzun vadede kalıcı bilgi saklama becerilerini zayıflatıyor. Bilim insanları, yapay zekânın sunduğu konforun bedeli olarak insanın analiz yeteneğini ve entelektüel derinliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını vurguluyor. Teknolojik bağımlılığın artmasıyla birlikte, zihinsel kasların işlevsizleşmesi ve 'bilişsel tembellik' halinin yerleşmesi en büyük tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
