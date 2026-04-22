Haberler
Yaşam
Beklenen Hızlı Tren Geliyor: Raylar Görüntülendi, Açılış Tarihi Belirlendi!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 11:03

Bursa ile Ankara arasındaki ulaşım altyapısını modernize ederek seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacak olan yüksek hızlı tren projesinde kritik aşamaya geçildi. Bursa-Yenişehir-Osmaneli güzergâhını kapsayan 106 kilometrelik hatta sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde, rayların döşenme süreci dron görüntüleri ile kayıt altına alındı. Şehrin ekonomik yapısından turizm potansiyeline kadar geniş bir yelpazede stratejik kazanımlar sağlaması beklenen projenin, 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Ankara ve Bursa arasındaki mesafe iki saat on beş dakikaya iniyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa ile Ankara arasındaki ulaşım süresi iki saat on beş dakika seviyesine gerileyerek bölge halkına hızlı ve konforlu bir alternatif sunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen şantiye toplantısında, hattın güncel durumu ve teknik detayları masaya yatırıldı. Toplantıda, projenin sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Marmara Bölgesi’nin lojistik gücünü pekiştirecek devasa bir entegrasyon hamlesi olduğu vurgulandı.

Test sürüşleri için belirlenen takvim Temmuz ayına işaret ediyor

Yatırımın ilerleyişine dair yapılan resmi açıklamalarda, 2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren elektrik sistemlerinin devreye alınacağı ve teknik altyapının test aşamasına getirileceği belirtiliyor. Temmuz ayı itibarıyla ilk test treninin raylarla buluşması planlanırken, yılın son çeyreğinde yolcu taşımacılığına başlanması öngörülüyor. Yetkililer, belirlenen bu takvim doğrultusunda çalışmaların aksamadan devam ettiğini ve projenin hedeflenen süre zarfında nihayete erdirileceğini ifade ediyor.

Şehir içi raylı sistemler ile hızlı tren hattı arasında tam entegrasyon sağlanıyor

Hızlı tren hattının faaliyete geçmesiyle eş zamanlı olarak, Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının da hizmete sunulması amaçlanıyor. Bu sayede Bursa şehir merkezinden hızlı tren garına erişim kolaylaşırken, yolcuların kesintisiz bir şekilde seyahat etmelerine imkân tanınıyor. Mevcut Kestel-Üniversite hattı ve T2 hattı ile birleşecek olan yeni ulaşım ağları, Bursa’nın ulaşım yükünü hafifleterek modern şehircilik standartlarını bir üst seviyeye taşıyor. Marmara’nın en büyük projelerinden biri olarak kabul edilen bu yatırım, Bursa’nın gelecekteki ulaşım vizyonunun temel taşını oluşturuyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
