Beklenen Hızlı Tren Geliyor: Raylar Görüntülendi, Açılış Tarihi Belirlendi!

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa ile Ankara arasındaki ulaşım süresi iki saat on beş dakika seviyesine gerileyerek bölge halkına hızlı ve konforlu bir alternatif sunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen şantiye toplantısında, hattın güncel durumu ve teknik detayları masaya yatırıldı. Toplantıda, projenin sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Marmara Bölgesi’nin lojistik gücünü pekiştirecek devasa bir entegrasyon hamlesi olduğu vurgulandı.