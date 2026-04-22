Türkiye’yi Koruyan Sistemin Almanya'dan Alıcısı Çıktı: ABD, 12 Milyar Dolarlık Satışı Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın deniz savunma kabiliyetini stratejik bir seviyeye taşıyacak olan 11,9 milyar dolarlık devasa satış paketine yeşil ışık yaktı. Söz konusu onay, Alman Donanması’nın gelecekteki amiral gemisi olması beklenen sekiz adet F127 sınıfı fırkateynin teknolojik kalbini oluşturacak AEGIS tabanlı sistemleri ve son teknoloji radarları kapsıyor. Bu hamle, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde Almanya’nın üstlendiği rolü yeniden tanımlarken, transatlantik savunma iş birliğinin de en somut örneklerinden birini teşkil ediyor.

