Türkiye’yi Koruyan Sistemin Almanya'dan Alıcısı Çıktı: ABD, 12 Milyar Dolarlık Satışı Onayladı

Türkiye’yi Koruyan Sistemin Almanya'dan Alıcısı Çıktı: ABD, 12 Milyar Dolarlık Satışı Onayladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 12:53

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın deniz savunma kabiliyetini stratejik bir seviyeye taşıyacak olan 11,9 milyar dolarlık devasa satış paketine yeşil ışık yaktı. Söz konusu onay, Alman Donanması’nın gelecekteki amiral gemisi olması beklenen sekiz adet F127 sınıfı fırkateynin teknolojik kalbini oluşturacak AEGIS tabanlı sistemleri ve son teknoloji radarları kapsıyor. Bu hamle, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde Almanya’nın üstlendiği rolü yeniden tanımlarken, transatlantik savunma iş birliğinin de en somut örneklerinden birini teşkil ediyor.

Bölgesel Güvenlik Tehditlerine Karşı AEGIS Sistemi Kritik Bir Kalkan Sağlıyor

Bölgesel Güvenlik Tehditlerine Karşı AEGIS Sistemi Kritik Bir Kalkan Sağlıyor

Söz konusu teknolojinin önemi, yakın dönemde Ortadoğu’da yaşanan sıcak çatışmalarla bir kez daha kanıtlanmış bulunuyor. 28 Şubat tarihinde patlak veren ve İran’ın hedef alındığı süreçte, Türkiye’ye yönelen dört adet balistik füze, Akdeniz’de görev yapan ve bünyesinde AEGIS sistemi barındıran NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Türkiye’nin hava sahasını koruyan bu ileri seviye savunma mimarisi, şimdi Almanya’nın denizlerdeki en büyük gücü haline gelmek üzere yola çıkıyor.

Tedarik Paketi En Gelişmiş Radar Teknolojilerini Ve Atım Sistemlerini İçeriyor

Tedarik Paketi En Gelişmiş Radar Teknolojilerini Ve Atım Sistemlerini İçeriyor

Onaylanan Yabancı Askeri Satış (FMS) çerçevesinde Almanya, sekiz gemi seti AEGIS Entegre Savaş Sistemi (ICS) MK 6 MOD X altyapısına kavuşuyor. Paketin en stratejik parçası olarak görülen AN/SPY-6(V)1 aktif elektronik taramalı dizi radarları, çok katmanlı tehditleri eş zamanlı olarak takip edebilme yeteneği sunuyor. Buna ek olarak; 96 hücreli MK 41 dikey atım sistemleri, elektronik harp kabiliyetini artıran AN/SLQ-32(V)6 sistemleri ve MK 45 top sistemleri, Alman fırkateynlerini yüzen birer savunma kalesi haline getiriyor.

Alman Donanması F127 Programı İle Avrupa Teknolojisinden ABD Sistemlerine Geçiş Yapıyor

Alman Donanması F127 Programı İle Avrupa Teknolojisinden ABD Sistemlerine Geçiş Yapıyor

Bu devasa yatırım, Almanya’nın geleneksel savunma tercihlerinde de önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. Mevcut Sachsen sınıfı gemilerde Avrupa menşeli donanımlara ağırlık veren Berlin yönetimi, F127 sınıfında rotasını tamamen Amerikan AEGIS ekosistemine çevirmiş bulunuyor. MEKO A400 tasarımı üzerinden şekillenen ve 12.000 tonluk deplasmana ulaşması beklenen bu devasa gemilerin, 2030’lu yılların ortasından itibaren denizlerde aktif görev alması hedefleniyor.

Kapsamlı Destek Paketi Sadece Donanımla Sınırlı Kalmayıp Yazılım Ve Eğitimi De Kapsıyor

Kapsamlı Destek Paketi Sadece Donanımla Sınırlı Kalmayıp Yazılım Ve Eğitimi De Kapsıyor

Milyar dolarlık bu anlaşma, yalnızca metal ve sensör tedarikinden ibaret kalmayıp, uzun vadeli bir lojistik ve eğitim desteğini de beraberinde getiriyor. ABD tarafı, yazılım entegrasyonu, kriptografik çözümler, veri ağ altyapıları ve personel eğitimini içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Sürecin kesinleşmesi için ABD Kongresi’nin nihai incelemesinin tamamlanması ve taraflar arasındaki teknik sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
