Bilişim Uzmanları Açıkladı: Telefonunuzdaki Casus Yazılımları Tespit Etmenin En Basit Yolları

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 15:19

Dijital dünyada kişisel verilerimizin güvenliği her geçen gün daha kritik bir hal alıyor. Akıllı telefonunuza sızan gizli casus yazılımlar sanıldığından çok daha yaygındır ve çoğu kullanıcı cihazının manipüle edildiğini uzun süre fark etmez. Ancak telefonunuzun arama kısmına gireceğiniz birkaç basit 'USSD kodu' ile güvenliğinizi kontrol altına alabilir, casusları devre dışı bırakabilirsiniz.

Kaynak

Kaynak: https://www.computerbild.de/artikel/N...
Güvenliğinizi Sorgulayan Kritik USSD Kodları

Bu kodları telefonunuzun arama ekranına tıpkı bir numara çevirir gibi yazıp 'Arama' tuşuna basarak çalıştırabilirsiniz:

  • *#21#: Aramalarınızın veya SMS’lerinizin gizlice başka bir numaraya yönlendirilip yönlendirilmediğini anında gösterir.

  • ##21#: Eğer bir yönlendirme varsa, bu kod tüm gizli yönlendirmeleri iptal eder.

  • *#67#: Sadece size ulaşılamadığında aktif olan yönlendirmeleri denetler (Burada telesekreter numaranızı görmeniz normaldir).

  • ##67#: Ulaşılamama durumundaki tüm yönlendirmeleri devre dışı bırakır.

  • ##002#: Telefona tanımlanmış tüm yönlendirmeleri tek bir hamleyle kapatan en etkili koddur.

  • *#004#: Hattınız meşgulken devreye giren yönlendirme ayarlarını listeler.

  • ##004#: Meşguliyet durumundaki yönlendirmeleri iptal eder.

  • *#33#: Çağrı engelleme ayarlarını açarak spam aramaları kontrol etmenizi sağlar.

  • *#06#: Cihazınızın kimliği olan IMEI numarasını verir; bu numara cihaz takibi için hayatidir.

Cihaza Özel Teknik Detaylar ve Uyarılar

Her cihazın sistemi farklıdır. iPhone kullanıcıları *3001#12345#* koduyla ağ detaylarına ulaşırken, Android kullanıcıları *#*#4636## kodunu kullanabilir. Samsung sahipleri ise *#197328640# koduyla servis menüsüne erişebilir. Ancak unutulmamalıdır ki; bu kodlar genellikle operatör seviyesindeki yönlendirmeleri çözer. Modern 'Stalkerware' dediğimiz gelişmiş casus yazılımlar sistemde görünmez kalabilir. Bu nedenle ek olarak mutlaka güncel bir virüs tarayıcı kullanmalısınız.

Tehlikeyi İşaret Eden Diğer Belirtiler

Kodların yanı sıra telefonunuzun fiziksel davranışları da birer alarm niteliğindedir. Pilin aniden hızla tükenmesi, cihazın durduk yere aşırı ısınması, veri kullanımındaki açıklanamayan artışlar ve ana ekranda beliren tanımadığınız uygulamalar hacklendiğinizin güçlü kanıtlarıdır.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yönlendirmeleri kapatın, tüm şifrelerinizi güvenli bir cihazdan değiştirin ve gerekirse cihazınızı tamamen sıfırlayarak fabrika ayarlarına dönün. Güvenliğiniz, aldığınız bu küçük önlemlerde gizlidir.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
