Boş Araziler Doldu Taştı: Üretimi Her Geçen Gün Artarak Başka Şehirlerle Yarışıyor

Üretim hacminin büyümesi, tarıma dayalı diğer sektörlerin de canlanmasına olanak tanıdı. Badem ağaçlarında verimin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla bölgeye davet edilen arıcılar, hem tozlaşmaya katkı sunuyor hem de kaliteli bal üretimi için uygun bir ortam buluyor. Bu entegre çalışma modeli sayesinde Şanlıurfa, sadece badem üretimiyle değil, aynı zamanda arıcılık ekosistemiyle de tarımsal çeşitliliğini en üst seviyeye taşıyor. Geniş ve verimli arazilerin sunduğu bu potansiyel, kentin önümüzdeki yıllarda badem üretiminde zirveyi zorlayacağının sinyallerini veriyor.