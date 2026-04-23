Boş Araziler Doldu Taştı: Üretimi Her Geçen Gün Artarak Başka Şehirlerle Yarışıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 09:03

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, geleneksel ürün yelpazesine stratejik bir halka daha ekleyerek badem üretiminde Türkiye’nin öncü illeri arasına girdi. Antep fıstığı üretiminde halihazırda lider konumda bulunan kent, son yıllarda boş arazilerin değerlendirilmesiyle birlikte badem yetiştiriciliğinde de büyük bir ivme yakaladı. Adıyaman’ın ardından üretim kapasitesini en çok artıran ikinci il olan Şanlıurfa, Mersin’i geride bırakarak Türkiye’deki toplam badem ekili alanların yüzde 10’una tek başına sahip olma başarısını gösterdi.

Üretim Alanlarının Genişlemesiyle Birlikte Şanlıurfa Badem Yetiştiriciliğinde Türkiye İkinciliğine Yerleşti

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen 126 bin 372 tonluk badem üretiminde Şanlıurfa 136 bin dekar alanda yürüttüğü faaliyetlerle kilit bir rol üstlendi. Kent genelinde tespit edilen 2,5 milyon badem ağacının 1,5 milyonunun meyve verme aşamasına gelmesi, üretim miktarındaki artışı doğrudan destekledi. Özellikle Hilvan ilçesi ve çevresinde yoğunlaşan yatırımlar sayesinde, daha önce kullanılmayan araziler ekonomiye kazandırılarak bölgenin tarımsal ihracat potansiyeli güçlendi.

İklim Koşullarına Uyum Sağlayan Badem Ağaçları Kuru Tarımın Yapıldığı Bölgelerde Birinci Tercih Haline Geldi

Kırsal bölgelerde hububat üretiminden alınan verimin iklim krizi ve kuraklık nedeniyle düşmesi, çiftçileri daha dayanıklı alternatiflere yöneltti. Buğday, arpa ve mercimek gibi geleneksel ürünlerin yerine dikilen badem ağaçları, su ihtiyacının az olması ve zorlu hava koşullarına karşı direnç göstermesi sebebiyle üreticiden tam not aldı. Erken yaşta ürün vermeye başlaması, bademin bölgedeki cazibesini artırırken, kırsal mahallelerdeki tarım arazilerinin büyük bir kısmı artık tamamen meyve bahçelerinden oluşuyor.

Bahçelerdeki Tozlaşma İhtiyacı Bölgede Arıcılık Faaliyetlerinin de Yeni Bir Gelir Kapısı Olmasını Sağlıyor

Üretim hacminin büyümesi, tarıma dayalı diğer sektörlerin de canlanmasına olanak tanıdı. Badem ağaçlarında verimin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla bölgeye davet edilen arıcılar, hem tozlaşmaya katkı sunuyor hem de kaliteli bal üretimi için uygun bir ortam buluyor. Bu entegre çalışma modeli sayesinde Şanlıurfa, sadece badem üretimiyle değil, aynı zamanda arıcılık ekosistemiyle de tarımsal çeşitliliğini en üst seviyeye taşıyor. Geniş ve verimli arazilerin sunduğu bu potansiyel, kentin önümüzdeki yıllarda badem üretiminde zirveyi zorlayacağının sinyallerini veriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
