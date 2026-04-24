Birkaç Adımda İl Değiştiriyorlar: Bu Sokakta Şehir Dışına Çıkmak 2 Saniye Sürüyor!

Birkaç Adımda İl Değiştiriyorlar: Bu Sokakta Şehir Dışına Çıkmak 2 Saniye Sürüyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 14:15

Samsun ve Ordu illerini birbirinden ayıran sınır hattı, Karadeniz Bölgesi’nin en sıra dışı yerleşim dokusuna ev sahipliği yapıyor. Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe mahalleleri, aralarından geçen yalnızca 7 metrelik dar bir yol vasıtasıyla birbirinden ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık köklü bir geçmişe dayanan bu yerleşim düzeninde, iki büyükşehrin idari sınırı mahalle sakinlerinin günlük yaşamını doğrudan şekillendiriyor. Vatandaşlar sokağın bir yanından diğer yanına geçerek saniyeler içerisinde il değiştirme imkanı buluyor.

Sokağın iki yakası farklı idari yönetimlerin yetki alanında kalıyor

Sokağın iki yakası farklı idari yönetimlerin yetki alanında kalıyor

Coğrafi olarak bütünleşik bir yapı sergileyen bu bölgede, yerel halk için şehirlerarası yolculuk kavramı sadece birkaç adımdan ibaret hale geliyor. Evinden çıkan bir birey, yolun karşısındaki komşusuna gittiğinde farkında olmaksızın Samsun il sınırından çıkıp Ordu il sınırına giriş yapıyor. Bu durum, sosyal ilişkilerin oldukça kuvvetli seyrettiği mahallelerde, adres kayıt sistemlerinden resmi yazışmalara kadar pek çok idari işlemin farklı protokollerle yürütülmesine yol açıyor.

Karşılıklı komşuluk ilişkilerinde şehirlerarası telefon kodları devreye giriyor

Karşılıklı komşuluk ilişkilerinde şehirlerarası telefon kodları devreye giriyor

Aynı sokağı paylaşan ve fiziki olarak iç içe yaşayan bölge halkı, iletişim kurarken teknik engellerle karşılaşıyor. Birkaç metrelik mesafede bulunan komşularını aramak isteyen vatandaşlar, farklı illere bağlı olmaları sebebiyle şehirlerarası alan kodu kullanma zorunluluğu yaşıyor. Dijital altyapı ve iletişim ağlarındaki bu ayrım, mahalle sakinlerinin günlük pratiklerinde iki farklı şehrin kurallarına aynı anda uyum sağlamasını gerektiriyor.

Coğrafi konum farkı ibadet saatlerine dakikalık yansımalar sunuyor

Coğrafi konum farkı ibadet saatlerine dakikalık yansımalar sunuyor

İki mahalle arasındaki il sınırının en dikkat çekici etkisi, vakit hesaplamalarında kendisini gösteriyor. Mahallelerde yer alan camiler arasındaki mesafe yaklaşık 100 metreyi bulsa da, bağlı bulunulan illerin koordinat farkları nedeniyle ezan sesleri zaman zaman 1-2 dakikalık gecikmelerle duyuluyor. Bu durum, özellikle ramazan aylarında iftar ve sahur vakitlerinde komşular arasında tatlı bir zaman farklılığı oluştururken, sınır çizgisinin hayatın her alanındaki belirleyiciliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
