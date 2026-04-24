Birkaç Adımda İl Değiştiriyorlar: Bu Sokakta Şehir Dışına Çıkmak 2 Saniye Sürüyor!

Coğrafi olarak bütünleşik bir yapı sergileyen bu bölgede, yerel halk için şehirlerarası yolculuk kavramı sadece birkaç adımdan ibaret hale geliyor. Evinden çıkan bir birey, yolun karşısındaki komşusuna gittiğinde farkında olmaksızın Samsun il sınırından çıkıp Ordu il sınırına giriş yapıyor. Bu durum, sosyal ilişkilerin oldukça kuvvetli seyrettiği mahallelerde, adres kayıt sistemlerinden resmi yazışmalara kadar pek çok idari işlemin farklı protokollerle yürütülmesine yol açıyor.