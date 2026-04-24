20 Bin Kişi 60 Milyon Yıllık Tünellerde Saklanıyordu: Türkiye'deki Devasa Yeraltı Şehrinin Sırrı

20 Bin Kişi 60 Milyon Yıllık Tünellerde Saklanıyordu: Türkiye'deki Devasa Yeraltı Şehrinin Sırrı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 12:00

Yaklaşık 60 milyon yıl önce gerçekleşen volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan lav ve küller, bölgede yumuşak bir tüf tabakası meydana getirdi. Milyonlarca yıllık bir zaman diliminde rüzgar ve yağmur sularının aşındırmasıyla şekillenen bu katmanlar, günümüzde Kapadokya’nın alametifarikası olan peri bacalarını ve eşsiz vadi yapılarını ortaya çıkardı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu özel alan, her mevsim farklı bir görünüme bürünerek doğaseverleri ve tarih meraklılarını kendisine çekmeye devam ediyor.

Kaynak: AA


Baharın Gelişiyle Birlikte Vadilerde Görsel Bir Şölen Yaşanıyor

Baharın Gelişiyle Birlikte Vadilerde Görsel Bir Şölen Yaşanıyor

Kış uykusundan uyanan doğa, Kapadokya’nın sert kaya dokusunu bahar çiçeklerinin canlı renkleriyle yumuşatıyor. Özellikle yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan vadiler, yerli ve yabancı turistler için doğal bir yürüyüş parkuru işlevi görüyor. Gökyüzünde rüzgar engeline takılan sıcak hava balonlarının uçuş yapamadığı günlerde, ziyaretçiler rotalarını tabiatın sunduğu bu yeryüzü zenginliklerine çeviriyor. ABD’den bölgeye gelen turistler, gökyüzünden izleyemedikleri manzarayı 'yeşil tur' kapsamında karadan keşfederek doğanın uyanışına tanıklık ediyor.

Yerin Altında Gizlenen Tarihi Sığınaklar Binlerce Yılı Günümüze Taşıyor

Yerin Altında Gizlenen Tarihi Sığınaklar Binlerce Yılı Günümüze Taşıyor

Bölge, sadece yer üstü güzellikleriyle değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu’nun baskılarından kaçan ilk Hristiyan toplulukların inşa ettiği devasa yeraltı şehirleriyle de önem arz ediyor. Savunma ve gizlenme amacıyla kayaların oyulmasıyla oluşturulan 200’den fazla yeraltı şehri, geçmişin stratejik zekasını gözler önüne seriyor. Bu yapılar arasında kapasitesiyle öne çıkan Derinkuyu Yeraltı Şehri, aynı anda 20 bin insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mimari derinlik barındırıyor.

Kültürel Mirasın Korunduğu Bölge Turizmin Gözbebeği Olmayı Sürdürüyor

Kültürel Mirasın Korunduğu Bölge Turizmin Gözbebeği Olmayı Sürdürüyor

Ürgüp, Göreme, Avanos ve Uçhisar hattında yoğunlaşan tarihi kiliseler, kaleler ve geleneksel taş evler Anadolu’nun kadim medeniyet birikimini yansıtıyor. Nevşehir Turist Rehberleri Odası tarafından yapılan değerlendirmelerde, bölgenin hem tarihsel dokusu hem de ekolojik çeşitliliğiyle dünyada eşsiz bir konuma sahip olduğu vurgulanıyor. Kapadokya, binlerce yıllık kaya yerleşimleri ve modern turizm imkanlarını birleştirerek, ziyaretçilerine tarihin içinde zamansız bir yolculuk vadediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
