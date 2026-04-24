Dev Kıta Kağıt Gibi Yırtılıp İkiye Ayrılıyor: Yeni Bir Okyanus Oluşacak!

Dev Kıta Kağıt Gibi Yırtılıp İkiye Ayrılıyor: Yeni Bir Okyanus Oluşacak!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 17:26

Afrika kıtasının jeolojik geleceğini temelden değiştirecek devasa bir tektonik bulgu, bilim dünyasında geniş yankı uyandırıyor. Araştırmacılar, Mozambik’ten Tanzanya’ya kadar uzanan 500 kilometre uzunluğundaki devasa bir fay hattının varlığını saptıyor. Rovum Dönüşüm Sınırı olarak isimlendirilen bu yapı, kıtayı adeta bir fermuar gibi ikiye ayırarak yeni bir okyanusun oluşumuna zemin hazırlıyor.

Yerkabuğunun altında milyonlarca yıldır gizlenen fosil izler gün yüzüne çıkıyor

Yerkabuğunun altında milyonlarca yıldır gizlenen fosil izler gün yüzüne çıkıyor

Uydu verileri ve gelişmiş sismik tarama yöntemleri, Nubya ve Somali levhalarını birbirinden ayıran bu gizemli hattı görünür kılıyor. Nehir tortularının altında saklı kalan bu oluşum, süper kıta Gondwana’nın parçalanma sürecinden kalma bir 'fosil yara izi' özelliği taşıyor. Yapılan teknik analizler, bölgedeki yerkabuğunun kritik seviyede inceldiğini ve bu hattın milyonlarca yıl önce Madagaskar’ın ayrıldığı zayıf noktada konumlandığını kanıtlıyor.

Tektonik levhaların hareket rotasını belirleyen devasa bir hat keşfediliyor

Tektonik levhaların hareket rotasını belirleyen devasa bir hat keşfediliyor

Dr. Jordan Phethean liderliğindeki uzman ekip, keşfedilen sınırın plakaların dönüş hareketlerini ve ayrılma hızlarını bir 'demiryolu hattı' hassasiyetiyle yönettiğini bildiriyor. Sismik ultrason yöntemleriyle incelenen bölge, yerkabuğundaki aşırı incelme sebebiyle yüksek riskli alan kategorisine alınıyor. Uzun süredir pasif durumda bekleyen bu fosil hattın artan tektonik stresle birlikte yeniden aktifleşerek kıtasal kopuş sürecini ivmelendirmesi bekleniyor.

Kıtanın ikiye bölünmesiyle birlikte dünya haritası yeniden şekilleniyor

Kıtanın ikiye bölünmesiyle birlikte dünya haritası yeniden şekilleniyor

Levha hareketlerinin devam etmesiyle Afrika kıtasının nihai olarak iki ana parçaya ayrılması ve oluşan boşluğun suyla dolarak yeni bir okyanus meydana getirmesi öngörülüyor. Jeolojik projeksiyonlar, bu sürecin sadece yerel bir değişimle sınırlı kalmayacağını, milyonlarca yıl içinde kıtaların yeniden birleşerek tek bir süper kıta oluşturacağını işaret ediyor. Bu devasa morfolojik dönüşüm, yerkürenin fiziksel haritasını kalıcı olarak değiştirecek bir sürecin başlangıcı kabul ediliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
