Dev Kıta Kağıt Gibi Yırtılıp İkiye Ayrılıyor: Yeni Bir Okyanus Oluşacak!

Levha hareketlerinin devam etmesiyle Afrika kıtasının nihai olarak iki ana parçaya ayrılması ve oluşan boşluğun suyla dolarak yeni bir okyanus meydana getirmesi öngörülüyor. Jeolojik projeksiyonlar, bu sürecin sadece yerel bir değişimle sınırlı kalmayacağını, milyonlarca yıl içinde kıtaların yeniden birleşerek tek bir süper kıta oluşturacağını işaret ediyor. Bu devasa morfolojik dönüşüm, yerkürenin fiziksel haritasını kalıcı olarak değiştirecek bir sürecin başlangıcı kabul ediliyor.