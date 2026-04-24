Yılların Gizemi Çözüldü: Deniz Dibinde Bulunan 'Altın Kürenin' Sırrı Açıklandı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 16:48

Okyanusların en karanlık ve ulaşılmaz noktaları, insanoğlu için keşfedilmeyi bekleyen devasa birer laboratuvar niteliği taşıyor. 2023 yılında Alaska açıklarında yürütülen bilimsel çalışmalar esnasında rastlanan ve renginden dolayı 'altın küre' olarak isimlendirilen esrarengiz nesne, bilim dünyasında geniş çaplı bir merak uyandırdı. Yaklaşık iki yıl boyunca devam eden titiz laboratuvar incelemelerinin neticesinde, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) uzmanları bu gizemli yapının ardındaki gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları tarafından yapılan resmi açıklamaya göre söz konusu yapı, sanılanın aksine dünya dışı bir oluşum veya tamamen yeni bir tür değil, derin denizlerde yaşamını sürdüren dev bir anemonun kalıntısı olarak tanımlandı.

Reklam

Alaska Körfezi’nin derinliklerinde yürütülen saha çalışmaları sonucunda gizemli nesneye dair ilk somut veriler elde edildi

Deniz seviyesinin yaklaşık 3 kilometre altında, zifiri karanlık suların içerisinde gerçekleştirilen keşif süreci, uzaktan kumandalı su altı aracı Deep Discoverer aracılığıyla yönetildi. Yaklaşık 10 santimetre çapındaki pürüzsüz ve altın sarısı tonlarındaki bu yapı, bir kaya yüzeyine sıkıca tutunmuş vaziyette gözlemlendi. Yapı üzerindeki küçük bir açıklık, nesnenin iç dokusuna dair önemli ipuçları sunarken, örnek vakum sistemi yardımıyla toplanarak Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi’ne nakledildi. İlk incelemelerde bilinen hiçbir hayvan anatomisine doğrudan benzemeyen bu lifli ve katmanlı oluşum, biyologlar arasında uzun süreli bir belirsizliğe yol açtı.

İleri seviye genetik analizler ve tüm genom dizileme yöntemiyle gizemli yapının biyolojik kimliği kesinleşti

Araştırma sürecindeki temel dönüm noktası, mikroskobik gözlemler ve ileri düzey genetik testlerin uygulanmasıyla yaşandı. Kürenin dış yüzeyinde, yalnızca mercanlar ve deniz anemonlarına özgü olan 'yakıcı hücreler' tespit edildi. Ancak nesne üzerindeki yoğun mikroorganizma varlığı nedeniyle standart DNA testlerinden net bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine uzmanlar, 'tüm genom dizileme' tekniğini kullanarak yapının genetik kodlarını ayrıştırdı. Analiz sonuçları, bu esrarengiz kalıntının DNA diziliminin ekstrem derinliklerde yaşayan Relicanthus daphneae türü dev bir anemon ile neredeyse tamamen örtüştüğünü ortaya koydu.

Anemonun üst kısmının bulunmaması derin deniz ekosistemindeki yaşam mücadelesine dair yeni soru işaretleri doğurdu

Relicanthus daphneae, 6 bin metre derinliğe kadar ulaşabilen, devasa boyutları ve ipliksi dokunaçlarıyla bilinen karakteristik bir tür olarak tanınıyor. Fakat keşfedilen bu spesifik örnekte, anemonun yalnızca taban kısmının mevcut olması, üst bölümünün ise kayıp olması dikkat çekti. Bilim insanları, canlının bir avcı saldırısı neticesinde parçalanmış olabileceği veya güçlü dip akıntılarıyla gövdesinden ayrılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin neden henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da bu keşif, derin denizlerin barındırdığı biyolojik çeşitliliğin ve dinamik yapının anlaşılması noktasında kritik bir önem arz ediyor.

Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Reklam
