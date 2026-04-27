"Anadolu" İsminin İlk Çıkış Noktası: Asırlık Efsane Dilden Dile Dolaşıyor

Köyde yalnızca Kırmızı Ebe değil, aynı zamanda bölgenin Türkleşme ve iskân sürecinde kritik sorumluluklar üstlenen Oruç Gazi’nin türbesi de bulunuyor. Osmanlı’nın erken dönemlerindeki akıncı ruhunu temsil eden Oruç Gazi, kırsal alanların yerleşime açılmasındaki katkılarıyla anılıyor. Ayrıca köy halkı, 'Gelin Kayası' gibi yerel efsanelere duydukları saygı neticesinde, uğursuzluk getireceği inancıyla davul çalmama geleneğini günümüzde de muhafaza ediyor. Bu köklü sözlü gelenekler, Taşlıca’nın her bir taşını ve kayasını yaşayan birer tarih sayfasına dönüştürüyor.