"Anadolu" İsminin İlk Çıkış Noktası: Asırlık Efsane Dilden Dile Dolaşıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 11:59

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Taşlıca Köyü, Anadolu isminin tarihteki ilk çıkış noktası olarak kabul edilen rivayetlere ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Selçuklu dönemine uzanan köklü geçmişi ve dilden dile aktarılan manevi anlatılarıyla bölge, kültürel bir miras alanı niteliği taşıyor.

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın Sefer Güzergahı Bölgenin Kaderini Değiştiriyor

Taşlıca köyünün tarihsel önemi, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat’ın bölgeyi fethettiği sırada ordusuyla birlikte burada konaklamasına dayanıyor. Sefer sırasında ordunun su ve lojistik ihtiyacını karşılamak üzere devreye giren yerel figürler, bölgenin isimlendirilme sürecinde merkezi bir rol oynuyor. Bu figürlerin başında, 'Anadolu’ya adını veren ana' olarak tanınan ve evliya olduğuna inanılan Kırmızı Ebe geliyor. Rivayete göre Kırmızı Ebe, bir taşın içine doldurduğu ayran ile tüm Selçuklu ordusunun ihtiyacını tek başına karşılıyor.

"Ana Doluyor" Nidası Bir Coğrafyanın İsim Babalığını Üstleniyor

Askerlerin mataralarını doldurduğu sırada yaşanan olaylar, bölgenin isim kökenine dair en güçlü efsaneyi oluşturuyor. Kırmızı Ebe’nin ikram ettiği ayranın yüzlerce askere yetmesine rağmen hiç eksilmemesi üzerine ordudaki neferlerin hayretle birbirlerine seslendiği aktarılıyor. Taşın sürekli dolu kalması karşısında askerlerin kurduğu 'Ana doluyor!' cümlesinin, zaman içerisinde evrilerek bugün kullanılan 'Anadolu' ismine dönüştüğü kabul ediliyor. Günümüzde 'Ayran Taşı' adıyla anılan bu tarihi kalıntı, bölgedeki manevi derinliğin en önemli simgesi olarak varlığını sürdürüyor.

Bölgedeki Tarihi Şahsiyetler ve Yaşayan Gelenekler Kültürel Hafızayı Temsil Ediyor

Köyde yalnızca Kırmızı Ebe değil, aynı zamanda bölgenin Türkleşme ve iskân sürecinde kritik sorumluluklar üstlenen Oruç Gazi’nin türbesi de bulunuyor. Osmanlı’nın erken dönemlerindeki akıncı ruhunu temsil eden Oruç Gazi, kırsal alanların yerleşime açılmasındaki katkılarıyla anılıyor. Ayrıca köy halkı, 'Gelin Kayası' gibi yerel efsanelere duydukları saygı neticesinde, uğursuzluk getireceği inancıyla davul çalmama geleneğini günümüzde de muhafaza ediyor. Bu köklü sözlü gelenekler, Taşlıca’nın her bir taşını ve kayasını yaşayan birer tarih sayfasına dönüştürüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
