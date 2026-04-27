Toprak Altın Fışkırıyor: Gökyüzünden Her Gün 12 Bin Dolar Değerinde Altın Yağıyor

Erebus'un sunduğu tek sürpriz altın kristalleriyle sınırlı kalmıyor. Sıcak gazların buz tabakalarını içeriden eritmesi sonucunda oluşan 'fumarolik' mağaralar ekstrem yaşam formları için sığınak görevi görüyor. Warren Mağarası gibi karanlık ve güneş ışığından mahrum noktalarda yapılan araştırmalarda, 61 farklı mantar türünün tespit edilmesi biyoloji dünyasında yankı uyandırıyor. Zorlu iklim şartlarına rağmen bu koridorlarda gelişen yaşam, Antarktika'nın sadece bir buz çölü değil, aynı zamanda dinamik bir biyolojik saha olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.