article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İmparatorların Göz Bebeğiydi: Dağa Dikilmiş Gizemli Yapı İçin İnceleme Başlatıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 14:02

Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan ve Altındere Vadisi’nin sarp kayalıklarına inşa edilen tarihi Sümela Manastırı’nda, ziyaretçi güvenliğini koruma altına almak amacıyla yeni bir teknik inceleme süreci yürütülüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve 'İmparatorların göz bebeği' olarak anılan yapı çevresinde, geçmişte yaşanan kaya düşme olaylarının tekrarlanmaması hedefleniyor. Trabzon Valiliği ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi arasındaki iş birliği, bölgenin jeolojik risk analizini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mühendislik Çalışmaları Manastıra Ulaşan Kritik Güzergah Üzerinde Yoğunlaşıyor

Son on yıl içerisinde manastırın ana gövdesi ve yakın çevresinde yürütülen kapsamlı restorasyon ile kaya ıslah çalışmalarına ek olarak, bu kez odağa 300-400 metrelik ulaşım yolu alınıyor. Daha önce detaylı bir müdahale görmeyen bu güzergah, mühendislik ekipleri tarafından titizlikle taranıyor. Çalışmalar kapsamında, Lidar teknolojisine sahip hava araçlarıyla arazinin dijital haritası çıkarılırken, bitki örtüsünün altında gizlenen riskli kaya bloklarının konumu tek tek belirleniyor. Elde edilen veriler ışığında hazırlanan üç boyutlu modellemeler, olası bir kopma anında taşların hareket yönünü, hızını ve çarpma enerjisini matematiksel kesinlikle ortaya koyuyor.

Bilim İnsanları Bölgenin Hassasiyetine Ve Hata Payının Olmadığına Dikkat Çekiyor

Projenin teknik detaylarını aktaran Prof. Dr. Hakan Ersoy, Sümela Manastırı’nın dünya çapındaki prestijinin en küçük bir güvenlik zafiyetini dahi kaldırmayacağını vurguluyor. Ulaşım yolunun bugüne kadar bir ölçüde gözden kaçtığını belirten Ersoy, geçmişte yaşanan ve yaralanmalarla sonuçlanan hadiselerin bir daha tekerrür etmemesi için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ediyor. Yapılan bu analizler sonucunda, bölgenin coğrafi yapısına en uygun iksa ve koruma yöntemleri belirlenerek uygulamaya konuluyor.

Binlerce Yıllık Mistik Geçmiş Modern Koruma Yöntemleriyle Geleceğe Aktarılıyor

Temelleri MS 4. yüzyılda Atinalı iki keşiş tarafından atılan ve Karadağ’ın yamacındaki bir mağarada filizlenen Sümela, tarih boyunca pek çok medeniyetin koruması altında varlığını sürdürüyor. Trabzon İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşayan, Osmanlı döneminde ise padişah fermanlarıyla imtiyaz kazanan bu devasa kompleks, günümüzde modern teknolojinin sağladığı imkanlarla korunuyor. Daha önceki etaplarda 360 tonluk kaya bloklarının çelik ağlarla sabitlendiği manastırda, yeni yürütülen bu çalışma ile turizm faaliyetlerinin kesintisiz ve tam güvenli bir şekilde sürdürülmesi garanti altına alınıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın