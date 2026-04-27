article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Arabada Var: Cam Kenarlarındaki Küçük Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?

Her Arabada Var: Cam Kenarlarındaki Küçük Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 17:04

Sürücülerin her gün karşılaştığı ancak genellikle dekoratif bir unsur olarak düşündüğü cam kenarlarındaki siyah noktalar, otomotiv mühendisliğinin kritik bileşenleri arasında yer alır. 'Frit' olarak adlandırılan bu yapılar, sürüş güvenliğinden camın yapısal bütünlüğüne kadar pek çok hayati fonksiyonu aynı anda yerine getirir.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.autoglaze.co.uk/ever-wond...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Seramik yapıdaki bu katman camın gövdeye tutunmasını sağlar

Seramik yapıdaki bu katman camın gövdeye tutunmasını sağlar

Otomobil camlarının kenar şeridini oluşturan bu siyah alanlar, aslında camın üzerine yüksek ısıyla fırınlanmış seramik tabanlı bir boyadan oluşur. Bu tabaka, camı araç iskeletine sabitleyen üretan yapıştırıcının en büyük düşmanı olan ultraviyole (UV) ışınlarını engeller. Güneş ışınlarının yapıştırıcıyı zamanla kurutup özelliğini yitirmesini önleyen bu bariyer, camın yerinden çıkma riskini ortadan kaldırarak yapısal güvenliği muhafaza eder.

Kademeli geçiş sağlayan noktalar termal gerilimi dengeler

Kademeli geçiş sağlayan noktalar termal gerilimi dengeler

Siyah şeridin hemen bitiminde başlayan ve giderek küçülen noktalar, sadece görsel bir tasarım tercihi değil, bir mühendislik zorunluluğu olarak karşımıza çıkar. Üretim sürecinde camlar ısıl işleme tabi tutulurken, siyah alanlar şeffaf alanlara göre ısıyı daha hızlı emer. Bu durum camın farklı noktalarında sıcaklık farkı oluşturarak optik bozulmalara veya çatlamalara yol açabilir. Noktalı yapı, ısı geçişini kademeli hale getirerek camın geneline dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar.

Dikiz aynası çevresindeki noktalar sürücü görüşünü destekler

Dikiz aynası çevresindeki noktalar sürücü görüşünü destekler

Genellikle dikiz aynasının hemen arkasında bulunan daha yoğun noktalı bölge, 'üçüncü güneşlik' görevini üstlenir. Standart güneşliklerin kapatamadığı orta üst boşluktan sızan güneş ışınlarının sürücünün gözünü almasını engelleyen bu alan, sürüş konforunu ve emniyetini artırır. Aynı zamanda dışarıdan bakıldığında aynanın montaj noktasındaki yapışkan kalıntılarını gizleyerek estetik bir bütünlük sunar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın