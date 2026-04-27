Her Arabada Var: Cam Kenarlarındaki Küçük Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?

Siyah şeridin hemen bitiminde başlayan ve giderek küçülen noktalar, sadece görsel bir tasarım tercihi değil, bir mühendislik zorunluluğu olarak karşımıza çıkar. Üretim sürecinde camlar ısıl işleme tabi tutulurken, siyah alanlar şeffaf alanlara göre ısıyı daha hızlı emer. Bu durum camın farklı noktalarında sıcaklık farkı oluşturarak optik bozulmalara veya çatlamalara yol açabilir. Noktalı yapı, ısı geçişini kademeli hale getirerek camın geneline dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar.