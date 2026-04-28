Haberler
Yaşam
İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 12:50

Belçika’nın Nieuwpoort kentinde yeni bir idari bina projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmaları, Avrupa tarihine ışık tutacak nitelikte bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Şehrin tarihi merkezi ile belediye binasına yakın bir konumda yürütülen yüzey araştırmaları, bölge savunma tarihinin en büyük mühimmat yığınlarından birini gün yüzüne çıkardı.

Tarihi Şehir Merkezinde Beklenmedik Bir Cephanelik Ortaya Çıktı

Arkeolojik kazı sürecinde, uzmanları dahi şaşkınlığa uğratan bir keşifle yaklaşık 450 ila 500 adet taş top güllesi tek bir noktada toplu halde bulundu. Yapılan ilk incelemeler neticesinde, bu askeri mühimmatın 1350 ile 1600 yılları arasındaki geniş bir dönemi kapsadığı anlaşıldı. Güllelerin farklı ebatlarda ve ağırlıklarda olması, bölgenin geçmişte oldukça heterojen bir savunma sistemine sahip olduğunu kanıtlarken, bazı parçalardaki ince işçilik, dönemin ileri düzey silah teknolojilerini gözler önüne serdi.

Savunma Mimarisine Dair Önemli Yapısal Kalıntılara Rastlandı

Kazı alanında mühimmatın yanı sıra eski şehir duvarları, zemin izleri ve farklı dönemlere ait mimari katmanlar tespit edildi. Arkeologlar, elde edilen veriler ışığında söz konusu bölgenin geçmişte hem askeri lojistik merkezi hem de idari yönetim birimi olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Tek bir noktada bu denli büyük bir mühimmat koleksiyonunun bulunması, Avrupa arkeoloji literatüründe nadir rastlanan bir durum şeklinde nitelendirildi.

Eserlerin Laboratuvar Ortamında İncelenmesine Başlandı

Yetkililer, gün ışığına çıkarılan taş güllelerin ve yapısal bulguların detaylı analiz edilmek üzere uzman laboratuvarlara nakledildiğini duyurdu. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan bilimsel çalışmaların, Orta Çağ Avrupa’sının askeri stratejilerine ve kentsel savunma mekanizmalarına dair karanlıkta kalan pek çok noktayı aydınlatması hedefleniyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
