İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Arkeolojik kazı sürecinde, uzmanları dahi şaşkınlığa uğratan bir keşifle yaklaşık 450 ila 500 adet taş top güllesi tek bir noktada toplu halde bulundu. Yapılan ilk incelemeler neticesinde, bu askeri mühimmatın 1350 ile 1600 yılları arasındaki geniş bir dönemi kapsadığı anlaşıldı. Güllelerin farklı ebatlarda ve ağırlıklarda olması, bölgenin geçmişte oldukça heterojen bir savunma sistemine sahip olduğunu kanıtlarken, bazı parçalardaki ince işçilik, dönemin ileri düzey silah teknolojilerini gözler önüne serdi.